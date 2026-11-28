Futbolcuyken içinde kalmıştı. Yıllar sonra teknik direktör olarak geldi, takım şu an namağlup lider
28.11.2026 12:10
Son Güncelleme: 28.11.2026 12:10
Sivas'ta yaşayan Metin Özkoçak, yaklaşık 25 yıldır mahallesinin takımında antrenörlük yapıyor. Gençliğinde formasını giyemediği takım, şu an namağlup olarak lider durumda.
Sivas'ta yaşayan ve gençlik yıllarında profesyonel olarak futbolculuk yapan 64 yaşındaki Metin Özkoçak, kariyerine teknik direktör olarak devam ediyor.
Daha önce Sivasspor, İskenderunspor ve daha birçok takımın formasını giyen Özkoçak, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlüğe başladı.
Futbolculuk yıllarında mahallesinin takımında forma giyemeyen Metin Özkoçak, yaklaşık 25 yıldır Abdulvahabigazispor'da teknik direktörlük yapıyor.
Özkoçak'ın takımı, 2026-2027 Nuri Okumuş Süper Amatör Lig A grubunda namağlup lider durumda bulunuyor.
Abdulvahabigazispor teknik direktörü Metin Özkoçak, “Amatör olarak Sivasspor'da yetiştim daha sonra Sivasspor'da profesyonel oldum. 5 yıl Sivasspor'la oynadım, 3 yıl İskenderun'da ve Amasyaspor'da kiralık oynadım. Profesyonel hayatımız buralarda geçti. Abdulvahabigazispor kendi mahallemin takımıydı. Amatörlükte futbolcu olarak oynayamadım. Mahalledeki arkadaşlar, büyükler ‘Bize bir hizmet yapmanı istiyoruz' dediler. Ben de onları kırmadım profesyonel hayatımı bitirdikten sonra antrenörlüğe başladım.” dedi.
Abdulvahabigazispor'un çok eski bir takım olduğunu söyleyen Özkoçak, şöyle devam etti:
“1966 yılında kuruldu. Bu takım Sivasspor'un kuruluşunda yardımları geçen bir takım. Çok iyi futbolcular çıkmış, profesyonel futbolcular. Bizde bayrağı aldık 25 yıldır devam ettiriyoruz. Bu süreç içerisinde Sivas Bölgesel Aamatör Lig'e çıktık. Büyük bir kitleyi temsil ettik. Bölgesel Amatör Lig'den tekrar düştük. Şu anda yine hedefi bölgesel olarak koyduk.”
“METİN HOCAMIZIN BİZDE AYRI BİR YERİ VAR”
Abdulvahabigazispor takım kaptanı Gazi Hasgül, “Metin hocamla 5 sezon birlikte çalıştık bundan önce Bölgesel Amatör Lig'e çıkan takımın da kaptanıydım. Metin hocamızın bizde ayrı bir yeri var açıkçası. Bu sene biz vefa senesi dedik. Metin hoca; oyun görüşü olan en iyi hocalardan birisi. Metin hocanın dışarıda da arkadaşlığı çok iyidir, saha içinde de arkadaşlığı çok iyidir.” diye konuştu.