Abdulvahabigazispor'un çok eski bir takım olduğunu söyleyen Özkoçak, şöyle devam etti:

“1966 yılında kuruldu. Bu takım Sivasspor'un kuruluşunda yardımları geçen bir takım. Çok iyi futbolcular çıkmış, profesyonel futbolcular. Bizde bayrağı aldık 25 yıldır devam ettiriyoruz. Bu süreç içerisinde Sivas Bölgesel Aamatör Lig'e çıktık. Büyük bir kitleyi temsil ettik. Bölgesel Amatör Lig'den tekrar düştük. Şu anda yine hedefi bölgesel olarak koyduk.”

“METİN HOCAMIZIN BİZDE AYRI BİR YERİ VAR”

Abdulvahabigazispor takım kaptanı Gazi Hasgül, “Metin hocamla 5 sezon birlikte çalıştık bundan önce Bölgesel Amatör Lig'e çıkan takımın da kaptanıydım. Metin hocamızın bizde ayrı bir yeri var açıkçası. Bu sene biz vefa senesi dedik. Metin hoca; oyun görüşü olan en iyi hocalardan birisi. Metin hocanın dışarıda da arkadaşlığı çok iyidir, saha içinde de arkadaşlığı çok iyidir.” diye konuştu.