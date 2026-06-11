"Futbolda bahis" iddiasında tutuklanmıştı. Erden Timur tahliye edildi
11.06.2026 16:36
Son Güncelleme: 11.06.2026 16:38
Futbolda bahis ve şike soruşturmasında gözaltına alınan eski Galatasaraylı yönetici Erden Timur tahliye edildi.
Galatasaraylı eski yönetici Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "futbolda bahis" iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Galatasaray'ın eski Sportif A.Ş Başkan Vekili Erden Timur gözaltına alınmıştı.
Ayrıntılar geliyor.