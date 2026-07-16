Futbolda bir ilk. Dünya Kupası'nda devrim gibi karar, final maçı 3 saati aşacak
16.07.2026 00:06
FIFA Dünya Kupası'nda beklenen finalin adı belli oldu. Dev finalde gerçekleşecek aktiviteler, tarihte bir ilk niteliği taşıyor...
Dört yılda bir düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nın finalinde tarihi anlar yaşanacak.
Fransa'yı deviren İspanya ile İngiltere'yi mağlup eden Arjantin, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda kozlarını paylaşacak.
19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00'de New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanacak dev final futbol tarihine geçecek.
YAYINCI KURULUŞLAR HAZIRLIK YAPIYOR
The Times'ın haberine göre finalin devre arasında özel bir gösteri yapılacak. Yayıncı kuruluşların finalin devre arasına yönelik yarım saatlik bir ara için hazırlık yaptığı aktarıldı.
KULÜPLER DÜNYA KUPASI'NDA 25 DAKİKA AYRINTISI
Oyun kurallarına göre devre arasının 15 dakikayı geçmemesi gerektiği belirtilirken, FIFA'nın geçtiğimiz yıl düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda bu süreyi 25 dakikaya kadar uzattığına dikkat çekildi.
PLANLANAN SÜREYİ AŞACAK
Finalde planlanan gösteri ve konser planlamasının uygulanması durumunda planlanan süreyi fazlasıyla aşılmasının beklendiği yazıldı.
DÜNYACA ÜNLÜ SANATÇILAR SAHNE ALACAK
New Jersey'deki finalin öncesi ve devre arasında dünya çapında ünlü isimlerin peş peşe sahneye çıkacağı ifade edildi.
Devre arasında Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS, Burna Boy, Gustavo Dudamel'in performans sergilemesinin beklendiği vurgulandı.
Dev finalin başlamasına 90 dakika kala ise kapanış töreninin gerçekleştirileceği yazılırken, Robbie Williams, Nicole Scherzinger ve Tom Cruise gibi isimlerin gösteride yer alacağı belirtildi.
ÜÇ SAATİ AŞACAK
2026 FIFA Dünya Kupası finalinin her iki devresinde uygulanacak olan üçer dakikalık su molaları, devrelerin uzatma dakikaları, normalden uzun sürecek devre arası da hesaba katıldığında finalin en az iki saati bulması bekleniyor.
Müsabakanın 15'er dakikalık iki uzatma devresi ve penaltılara gitmesi durumunda ise üç saatlik sürenin aşılabileceği aktarıldı.