"Futbolla şaka olmaz, bu maç kelle alır" Spor yazarları Galatasaray'ı değerlendirdi

"Futbolla şaka olmaz"

"Ben böyle bir umursamazlık görmedim. Yunus’un ilk yarıda attığı gol harikaydı ama oyunun akışına baktığınız zaman Samsun’un her an gol atabileceğini görebiliyorduk. Sallai’nin sağ kanadı zaten otoban oldu. Bir de buna Sanchez çanak tuttu. Karadeniz ekibinin her atağı gol tehlikesi oluşturdu.

Lider takımı bu hale düşürmeye kimsenin hakkı yok. Peki haftaya Antalya maçı garanti mi? Veya futbolda garanti diye bir şey var mı?

Bilemiyorum, futbolcular ve hoca ne düşünüyor. Ama ne düşünüyorlarsa yanlış!

Yanlış şeyler oluyor Galatasaray’da. Çok havalanmak iyi bir şey değil. Faturası ağır olur. Dilerim bu maçtan gerekli dersler alınmıştır. Yine söylüyorum, Antalya ve Kasımpaşa maçları kolay geçmeyecek." (Osman Şenher-Milliyet)