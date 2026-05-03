"Futbolla şaka olmaz, bu maç kelle alır" Spor yazarları Galatasaray'ı değerlendirdi
03.05.2026 09:12
NTV - Haber Merkezi
Galatasaray şampiyonluk maçında Samsunspor'a mağlup oldu. Sarı kırmızıları spor yazarları değerlendirdi.
"Samsun ders verdi"
"Torreira, Trabzon deplasmanının ilk yarısında da böyle kötüydü, adam kaçırdı, pas hatası yaptı ve kötü olduğu günde takımını hep bir ayağı çukurda bırakan Davinson da Uruguaylı orta sahaya eşlik etti. Osimhen de bir gereksiz feykle rakibin ilk golünün başlangıcını yaparken, verdiği geri pasla da Günay'ın atılmasına sebep oldu.
Thorsten Fink'in son 3 maçını kazanan takımı, "Mayıslar sizin olabilir ama burası da bizim evimiz" futbolu oynadı. 4 kez arka arkaya şampiyonluğu ilan için gidip kalesinde 4 gol görüp, puan farkının 4'e düştüğü akşamda sezonun 4. mağlubiyetini almak yeteri kadar ekşi…" (Bülent Timurlenk-Sabah)
“Öyle ciddiye alacaksın ki yaşamayı...”
"Futbol fena halde hayata benzer. Nazım Hikmet’in dediği gibi “öylesine ciddiye alacaksın ki yaşamayı...” Trabzonspor ensende gibi, Fenerbahçe önünde gibi oynayacaksın bu oyunu... Derbiyi kazandın, iş bitmedi... Taraftara açık idmanla, kupa sana verilmedi.
Samsunspor bileğinin hakkıyla 3 puanı aldı. Aslanlar gibi oynayıp aslanı perişan etti sahada. İlk yarıda bölüm bölüm rakibi zor durumda bırakan Galatasaray, ikinci yarıya Lucas Torreira’sız çıkmak zorunda kalınca, sert Samsunspor oyunu belirginleşiverdi. Uğurcan Çakır’ın yokluğunda kaleye geçen Günay Güvenç’in kırmızı kartıyla biten maç tarihi farka giderken herkesin kafasında aynı sorular vardı... Maç mı seçiyorlar, maça niye gelmemişler, çok mu eğlenmişler, hiç mi Samsun çalışmamışlar...
“Bu maç bazı kelleri alır”
Antalyaspor maçında vuslata erilir ama bu maç bazı kelleleri alır Galatasaray’da." (Mehmet Ayan-Hürriyet)
"Hemen kampa alsın!"
"Derbi galibiyetinden sonra adeta Galatasaraylı futbolcular, şampiyon olmuş havasına girip, resmen kepenk indirmiş.
Samsun, etkili hücumlarıyla Galatasaray'a sahayı dar etti. Bu duruma Okan Buruk'un müdahale edecek şansı yoktu. Çünkü Okan hocanın elinde imkânı olsa 11 oyuncuyu da değiştirirdi. Atandan tutana kadar herkes derbi zaferi rehaveti içinde hareket etti. Bu yenilgi utanılacak bir mağlubiyet olarak tarihe geçecek.
“Okan hocaya öneriyorum”
Farklı yenilgi nedeniyle utandıranlar utansın! Okan hocaya öneriyorum; İstanbul'a dönüşte tüm takımı Antalya maçına kadar Kemerburgaz'da kampa alsın." (Levent Tüzemen-Sabah)
"Futbolla şaka olmaz"
"Ben böyle bir umursamazlık görmedim. Yunus’un ilk yarıda attığı gol harikaydı ama oyunun akışına baktığınız zaman Samsun’un her an gol atabileceğini görebiliyorduk. Sallai’nin sağ kanadı zaten otoban oldu. Bir de buna Sanchez çanak tuttu. Karadeniz ekibinin her atağı gol tehlikesi oluşturdu.
Lider takımı bu hale düşürmeye kimsenin hakkı yok. Peki haftaya Antalya maçı garanti mi? Veya futbolda garanti diye bir şey var mı?
Bilemiyorum, futbolcular ve hoca ne düşünüyor. Ama ne düşünüyorlarsa yanlış!
Yanlış şeyler oluyor Galatasaray’da. Çok havalanmak iyi bir şey değil. Faturası ağır olur. Dilerim bu maçtan gerekli dersler alınmıştır. Yine söylüyorum, Antalya ve Kasımpaşa maçları kolay geçmeyecek." (Osman Şenher-Milliyet)