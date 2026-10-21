Futbolu saç baş yoldurttu, UEFA'dan maç sonu ters köşe karar

Taraftarların istifa çağrısına ilişkin de konuşan İsmail Kartal şu açıklamayı yaptı:



“Futbolda bunlar var. Bugün istifa diye bağırdılar. Keşke böyle bir şey olmasaydı ama oldu. Biz önümüze bakıyoruz. Önümüzde çok önemli bir maç var. Onu kazanırız. İlerleyen maçları kazanırız, taraftarımızla barışırız.”