Futbolu saç baş yoldurttu, UEFA'dan maç sonu ters köşe karar
21.10.2026 08:54
Şampiyonlar Ligi maçında büyük hatasıyla gole sebep olan Guendouzi için UEFA ödül gibi bir karar aldı.
GOLE SEBEP OLDU
Fenerbahçe, sahasında Çekya ekibi Slavia Prag ile 2-2 berabere kaldı.
Sarı-lacivertli takımın gollerini Oğuz Aydın ve Mason Greenwood atarken, konuk takımın gollerini Lukas Provod ve Kacor Pavel kaydetti.
Fenerbahçeli Guendouzi'nin yaptığı hata pahalıya neden oldu ve gol yenilmesine sebep oldu.
TARAFTAR KARARA TEPKİLİ
UEFA, Fenerbahçe-Slavia Prag maçının adamı olarak Matteo Guendouzi'yi seçti.
UEFA, maçın adamı ödülünü Guendouzi'ye verince Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi.
Guendouzi, Slavia Prag'ın 15. dakikada Provod ile bulduğu golde büyük bir hata yaparak Çekya ekibini maça ortak etmişti. Ardından gelen ikinci golle 1 puana razı olunmuştu.
SIRADA LİVERPOOL VAR
90 dakika beraberlikle sonuçlanırken İsmail Kartal’ın öğrencileri 3. hafta sonunda 2 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Liverpool’u konuk edecek.
Fenerbahçe'nin son dakikada yediği gol sonrası tribünlerden teknik direktör İsmail Kartal'a tepki de yükseldi.
Taraftarlar, "İsmail Kartal istifa" tezahüratları yaptı. Taraftarların tepkisi stat çevresinde de devam etti.
İSTİFA ÇAĞRISINA YANIT
Taraftarların istifa çağrısına ilişkin de konuşan İsmail Kartal şu açıklamayı yaptı:
“Futbolda bunlar var. Bugün istifa diye bağırdılar. Keşke böyle bir şey olmasaydı ama oldu. Biz önümüze bakıyoruz. Önümüzde çok önemli bir maç var. Onu kazanırız. İlerleyen maçları kazanırız, taraftarımızla barışırız.”