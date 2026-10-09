Galatasaray 10 kişilik galibiyeti taraftarıyla kutladı

Barış Alper Yılmaz da golünü attıktan sonra hemen taraftarlara koştu.

Sarı-kırmızılı taraftarları ailesi olarak gördüğünü söyleyen Barış, “Her ailede de bazı sorunlar olur. Ben de her zaman formda olmuyorum ama taraftar beni biliyor. Sürekli en iyisini yapmaya calışıyorum” diye konuştu.