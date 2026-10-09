Galatasaray 10 kişilik galibiyeti taraftarıyla kutladı
09.10.2026 23:01
Son Güncelleme: 09.10.2026 23:24
90 ve 96'da gelen gollerle iyice coşan Galatasaraylı futbolcular, bitiş düdüğü ile birlikte tribünlere koştular, 3 puanı coşkuyla kutladılar.
Cezası nedeniyle maçı tribünden izleyen teknik direktör Okan Buruk, uzatmada gelen gollerle rahat bir nefes aldı. Buruk cezası nedeniyle maç hakkında konuşmadı.
Sakatlığını atlatıp sahalara dönüşünü golle süsleyen Mario Lemina maç sonunda, Osimhen maskesi takan kızı ile birlikte tribünleri selamladı.
Barış Alper Yılmaz da golünü attıktan sonra hemen taraftarlara koştu.
Sarı-kırmızılı taraftarları ailesi olarak gördüğünü söyleyen Barış, “Her ailede de bazı sorunlar olur. Ben de her zaman formda olmuyorum ama taraftar beni biliyor. Sürekli en iyisini yapmaya calışıyorum” diye konuştu.