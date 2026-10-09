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Galatasaray 10 kişilik galibiyeti taraftarıyla kutladı

09.10.2026 23:01

Son Güncelleme: 09.10.2026 23:24

NTV.com.tr - Haber Merkezi

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90 ve 96'da gelen gollerle iyice coşan Galatasaraylı futbolcular, bitiş düdüğü ile birlikte tribünlere koştular, 3 puanı coşkuyla kutladılar.

Galatasaray 10 kişilik galibiyeti taraftarıyla kutladı
Anadolu Ajansı

Cezası nedeniyle maçı tribünden izleyen teknik direktör Okan Buruk, uzatmada gelen gollerle rahat bir nefes aldı. Buruk cezası nedeniyle maç hakkında konuşmadı.

Galatasaray 10 kişilik galibiyeti taraftarıyla kutladı 1
Anadolu Ajansı

Sakatlığını atlatıp sahalara dönüşünü golle süsleyen Mario Lemina maç sonunda, Osimhen maskesi takan kızı ile birlikte tribünleri selamladı. 

Galatasaray 10 kişilik galibiyeti taraftarıyla kutladı 2
Anadolu Ajansı

Barış Alper Yılmaz da golünü attıktan sonra hemen taraftarlara koştu. 

Sarı-kırmızılı taraftarları ailesi olarak gördüğünü söyleyen Barış, “Her ailede de bazı sorunlar olur. Ben de her zaman formda olmuyorum ama taraftar beni biliyor. Sürekli en iyisini yapmaya calışıyorum” diye konuştu.