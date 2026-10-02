Galatasaray, 3-0 geriye düştüğü özel maçta Pendikspor'la 3-3 berabere kaldı
02.10.2026 21:07
Yoğun yağış altında oynanan maçın ilk yarısını 3-0 geride kapatan Galatasaray son 25 dakikaya sığdırdığı 3 golle eşitliği buldu. Yeni transfer El Chadaille Bitshiabu ilk kez oynadı.
Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor ile 3-3 berabere kaldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın 15. dakikasında kazandığı kornerde Taha Emre İnce'nin kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Sonrasında üstün oyununa devam eden Pendikspor, 24. dakikada Hakan Yeşil ve 35. dakikada da Bekir Karadeniz'in golleriyle soyunma odasına 3-0 üstün gitti.
Mücadelenin ikinci devresinde goller bulmaya çalışan Galatasaray, 67. dakikada Arda Ünyay, 84. dakikada da Arda Tagay ve 88. dakikada Kaan Ayhan'ın golüyle beraberliği yakaladı ve mücadele 3-3 sona erdi.
Sarı-kırmızılı oyunculardan Arda Tagay, Ismail Jakobs, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Onur Kağan Yıldız, Ada Metin Karatepe ve Efe Gündal da ikinci yarıda forma şansı buldu.
Galatasaray'ın yeni transferlerinden El Chadaille Bitshiabu, bu sezon ilk defa sarı-kırmızılı formayla sahaya çıktı.
Almanya ekibi Leipzig'den satın alma opsiyonuyla kiralanan Fransız oyuncu, transfer olduktan sonra Galatasaray'ın çıktığı 3 Süper Lig, 1 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında süre bulamadı.
Bitshiabu, sarı-kırmızılı formayı ilk kez Pendikspor ile yapılan hazırlık maçında terletti.
Orfa Yapı Pendikspor-Galatasaray karşılaşması, sağnak altında oynandı. Oyuncular ısınmaya çıkmadan önce başlayan yağmur, müsabaka boyunca etkisini sürdürdü. Maçın başlangıç düdüğünden bitimine kadar aralıksız süren sağanak yağmura rağmen tribünlerdeki yerini alan taraftarlar, 90 dakika boyunca müsabakayı yerinden takip etti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek müsabakayı tribünden izledi.
Mücadele için Pendik Stadı'na gelen Özbek'e sarı-kırmızılıların yönetim kurulu üyeleri Abdullah Kavukcu ile Fatih Demircan eşlik etti. Özbek ve beraberindekiler, müsabakayı protokol tribününden seyretti.