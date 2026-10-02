Galatasaray, 3-0 geriye düştüğü özel maçta Pendikspor'la 3-3 berabere kaldı

Galatasaray, hazırlık maçında karşılaştığı Trendyol 1. Lig ekiplerinden Orfa Yapı Pendikspor ile 3-3 berabere kaldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, karşılaşmanın 15. dakikasında kazandığı kornerde Taha Emre İnce'nin kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Sonrasında üstün oyununa devam eden Pendikspor, 24. dakikada Hakan Yeşil ve 35. dakikada da Bekir Karadeniz'in golleriyle soyunma odasına 3-0 üstün gitti.

Mücadelenin ikinci devresinde goller bulmaya çalışan Galatasaray, 67. dakikada Arda Ünyay, 84. dakikada da Arda Tagay ve 88. dakikada Kaan Ayhan'ın golüyle beraberliği yakaladı ve mücadele 3-3 sona erdi.

Sarı-kırmızılı oyunculardan Arda Tagay, Ismail Jakobs, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Onur Kağan Yıldız, Ada Metin Karatepe ve Efe Gündal da ikinci yarıda forma şansı buldu.