Galatasaray-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? Tek hedef 3 puan
24.11.2026 13:29
Son Güncelleme: 24.11.2026 13:29
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Türk temsilcilerinden Galatasaray sahasında İngiltere'nin zorlu ekibi Aston Villa ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında Aston Villa ile kritik bir mücadeleye çıkacak.
Şampiyonlar Ligi'nde 6 puanla 18. sırada yer alan Galatasaray, ligin 6. sırasında yer alan 9 puanlı Aston Villa'yı ağırlayacak. Taraftarlarının da avantajıyla 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen Galatasaray mutlak galibiyet için sahada olacak. Galatasaray-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve şifresiz mi?
GALATASARAY-ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 24 Kasım Salı günü İngiltere'nin Aston Villa takımını konuk edecek.
RAMS Park'taki maç, saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
Maç, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.
İNGİLİZ EKİPLERİNE KARŞI 29. MAÇ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında bu akşam Aston Villa'yı konuk edecek Galatasaray, İngiltere takımlarına karşı 29. kez mücadele edecek.
Uluslararası arenada Türk futbolunun en başarılı takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla 28 maç yaptı.
İlk olarak 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal, Liverpool, Tottenham ve Manchester City ile eşleşti.
Sarı-kırmızılı takım, söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.
Galatasaray, attığı 30 gole karşılık kalesindeki 52 gole engel olamadı.
İNGİLİZ TAKIMLARINA SAHASINDA KAYBETMİYOR
İngiltere ekiplerini konuk ettiği son 10 maçta sadece 1 kez yenildi
Galatasaray, Avrupa kupalarında İngiltere takımlarıyla oynadığı son 10 iç saha maçında sadece 1 yenilgi yaşadı.
Sarı-kırmızılı ekip, 1999-2000 sezonunda UEFA Kupası yarı finalinde Leeds United'a karşı 2-0 kazanılan maçla başlayan süreçte İngiltere ekiplerini konuk ettiği 10 müsabakada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Bu maçlarda 17 kez ağları sarsan Galatasaray, 13 golü kalesinde gördü.
ASTON VİLLA İLE İLK KARŞILAŞMA
Galatasaray ile Aston Villa, resmi müsabakalarda ilk kez karşı karşıya gelecek.
Türkiye'nin Avrupa'da en çok maça çıkan takımı olan sarı-kırmızılı takım, Aston Villa ile ilk kez eşleşti. Birmingham ekibi, Galatasaray'ın mücadele edeceği 9. İngiliz takımı olacak.
İKİ TAKIM ARASINDAKİ PUAN FARKI 3
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından katılan sarı-kırmızılı ekip, ilk iki maçında Portekiz ekibi Sporting'e deplasmanda 3-1, İspanya devi Barcelona'ya da sahasında 4-1 yenildi.
Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki üçüncü maçında konuk olduğu Fransa temsilcisi Lille'i 4-2 yenerken dördüncü haftada da Almanya'dan Stuttgart'ı iç sahada 2-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, 4 maç sonunda elde ettiği 6 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 18. sırada girdi.
OSİMHEN OYNAYACAK MI?
Galatasaray'da bu akşamki maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Tedavileri devam eden sarı-kırmızılı oyunculardan Macar Roland Sallai, Senegalli Ismail Jakobs ve Portekizli Rafael Leao, Aston Villa'ya karşı görev alamayacak.
Dizinden operasyon geçiren Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'de karşılaşmada oynamayacak.
Ayrıca UEFA kadrosuna yazılmayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği maçta forma giyemeyecek.
GALATASARAY'DA HEDEF 3'TE 3
Galatasaray, bu akşamki karşılaşmayı kazanması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en uzun galibiyet serisini egale edecek.
Sarı-kırmızılı ekip, daha önceki sezonlarda "Devler Ligi"nde en fazla üst üste 3 maçta galip gelmişti.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maçında Lille ve Stuttgart'ı mağlup eden Galatasaray, Aston Villa karşısında da kazanması halinde galibiyet serisini 3 maça çıkaracak.