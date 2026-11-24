UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında bu akşam Aston Villa'yı konuk edecek Galatasaray , İngiltere takımlarına karşı 29. kez mücadele edecek.

Uluslararası arenada Türk futbolunun en başarılı takımı olarak dikkati çeken sarı-kırmızılılar, Avrupa kupalarında İngiliz takımlarıyla 28 maç yaptı.

İlk olarak 1978-1979 sezonunda West Bromwich Albion ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Manchester United, Chelsea, Leeds United, Arsenal, Liverpool, Tottenham ve Manchester City ile eşleşti.

Sarı-kırmızılı takım, söz konusu maçlarda 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı.

Galatasaray, attığı 30 gole karşılık kalesindeki 52 gole engel olamadı.