UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla sürmeye devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta Aston Villa ile karşılaşacak olan Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılmak ve ilk 8'e girerek direkt olarak son 16 turuna yükselmenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?