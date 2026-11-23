Galatasaray-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde kritik maç
23.11.2026 10:25
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında taraftarı önünde Premier Lig ekiplerinden Aston Villa ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapmak istiyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla sürmeye devam ediyor.
Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta Aston Villa ile karşılaşacak olan Galatasaray, sahadan galibiyetle ayrılmak ve ilk 8'e girerek direkt olarak son 16 turuna yükselmenin hesaplarını yapıyor. Galatasaray-Aston Villa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY-ASTON VİLLA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında 24 Kasım Salı günü İngiltere'nin Aston Villa takımını konuk edecek.
RAMS Park'taki maç, saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi, Alman hakem Daniel Siebert yönetecek.
Maç, Türkiye'de TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.
4 MAÇIN 2'SİNİ KAZANDI
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından katılan sarı-kırmızılı ekip, ilk iki maçında Portekiz ekibi Sporting'e deplasmanda 3-1, İspanya devi Barcelona'ya da sahasında 4-1 yenildi.
Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki üçüncü maçında konuk olduğu Fransa temsilcisi Lille'i 4-2 yenerken dördüncü haftada da Almanya'dan Stuttgart'ı iç sahada 2-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, 4 maç sonunda elde ettiği 6 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 18. sırada girdi.
FENERBAHÇE'Yİ 6-0 MAĞLUP ETMİŞTİ
Bu sezon "Devler Ligi"ndeki ilk maçında Belçika temsilcisi Club Brugge'ü deplasmanda 3-2 mağlup eden Aston Villa, sonraki haftalarda konuk ettiği Fenerbahçe'ye karşı 6-0 ve Norveç temsilcisi Viking'e karşı da 3-1 galip geldi.
Dördüncü haftada da Barcelona'ya konuk olan İngiltere ekibi, bu mücadeleden 3-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Aston Villa, topladığı 9 puanla 6. sırada yer alıyor.
GALATASARAY'DA BİRÇOK EKSİK VAR
Galatasaray'da yarınki maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Tedavileri devam eden sarı-kırmızılı oyunculardan Macar Roland Sallai, Senegalli Ismail Jakobs ve Portekizli Rafael Leao, Aston Villa'ya karşı görev alamayacak.
Dizinden operasyon geçiren Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'in durumu ise maç günü belli olacak.
Ayrıca UEFA kadrosuna yazılmayan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ile Can Armando Güner statü gereği maçta forma giyemeyecek.
GALATASARAY'DA HEDEF 3'TE 3
Galatasaray, yarınki karşılaşmayı kazanması halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki en uzun galibiyet serisini egale edecek.
Sarı-kırmızılı ekip, daha önceki sezonlarda "Devler Ligi"nde en fazla üst üste 3 maçta galip gelmişti.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki son iki maçında Lille ve Stuttgart'ı mağlup eden Galatasaray, Aston Villa karşısında da kazanması halinde galibiyet serisini 3 maça çıkaracak.