Galatasaray, Avusturya'da tatsız. Venezia karşısında da mağlubiyet
27.07.2026 19:57
Son Güncelleme: 27.07.2026 23:01
Galatasaray; Avusturya'daki ikinci, sezonun ise üçüncü hazırlık maçında Venezia ile kozlarını paylaştı.
Galatasaray Futbol Takımı, İtalya ekibi Venezia ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi.
Avusturya'nın Windischgarsten bölgesinde sezon hazırlıklarını kampını sürdüren sarı-kırmızılı ekip, Linz kentindeki Hofmann Personal Stadı'nda oynanan müsabakadan 3-0'lık yenilgiyle ayrıldı.
İKİNCİ MAÇTA DA YENİLGİ
Venezia'nın gollerini 71. dakikada Yeboah, 75 (P) ve 90+2. dakikalarda Lauberbach kaydetti.
Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz, 90. dakikada kullandığı penaltıda kaleciyi geçemedi.
Sarı-kırmızılılar, bu skorun ardından Avusturya'da oynadığı ikinci hazırlık maçından da yenilgiyle ayrıldı.
JANKAT, MAÇA DAMGA VURDU
Galatasaray'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan kaleci Jankat Yılmaz, performansıyla göz doldurdu.
21 yaşındaki file bekçisi, 9 kurtarışla takımına destek verdi.
Avusturya kampının ardından İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya'dan Villarreal ile hazırlık maçı oynayacak.
Galatasaray, sezon öncesi iki hazırlık maçında birer galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Ümraniyespor'u 5-1 yenen sarı-kırmızılılar, Avusturya'da karşılaştığı Monza'ya ise 2-0 mağlup olmuştu.