Galatasaray, aylardır beklenen transferi bitirmek üzere. Rafael Leao adım adım geliyor
26.08.2026 20:50
Son Güncelleme: 26.08.2026 20:50
Hücum hattına takviye yapması beklenen Galatasaray'da Rafael Leao ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Kanat takviyesi yapacak olan sarı-kırmızılıların gündemine yaz transfer döneminin başından itibaren Rafael Leao ismi gelmişti. Leao, bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.
Uzun süredir bu transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray Yönetimi, mutlu sona çok yakın...
Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Leao için Milan'a 45 milyon euro'luk teklif yaptı.
Haberin devamında tarafların anlaşmaya varmak üzere olduğu kaydedildi.
Sarı-kırmızılıların Portekizli yıldız ile görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.