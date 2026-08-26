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Galatasaray, aylardır beklenen transferi bitirmek üzere. Rafael Leao adım adım geliyor

26.08.2026 20:50

Son Güncelleme: 26.08.2026 20:50

Selim Başeğmezer

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Hücum hattına takviye yapması beklenen Galatasaray'da Rafael Leao ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Galatasaray, aylardır beklenen transferi bitirmek üzere. Rafael Leao adım adım geliyor
Reuters

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi konuk edecek olan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.

 

Kanat takviyesi yapacak olan sarı-kırmızılıların gündemine yaz transfer döneminin başından itibaren Rafael Leao ismi gelmişti. Leao, bir dönem Fenerbahçe'nin de gündemine gelmişti.

Galatasaray, aylardır beklenen transferi bitirmek üzere. Rafael Leao adım adım geliyor 1
Reuters

Uzun süredir bu transfer için çalışmalarını sürdüren Galatasaray Yönetimi, mutlu sona çok yakın...

 

Fabrizio Romano'nun haberine göre Galatasaray, Leao için Milan'a 45 milyon euro'luk teklif yaptı.

Galatasaray, aylardır beklenen transferi bitirmek üzere. Rafael Leao adım adım geliyor 2
Reuters

Haberin devamında tarafların anlaşmaya varmak üzere olduğu kaydedildi.

 

Sarı-kırmızılıların Portekizli yıldız ile görüşmelerini sürdürdüğü aktarıldı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI 3
Reuters

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

27 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda çıktığı 31 maçta 10 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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