Galatasaray, ayrılığın bedelini belirledi. "40 milyon euro'ya veda"

03.05.2026 15:25

Selim Başeğmezer

Süper Lig'in 32. haftasında beklenmedik bir yenilgi alan Galatasaray'da transfer için hareketli günler yaşanıyor.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkan Galatasaray, 1-0 öne geçtiği maçta sahadan 4-1'lik yenilgiyle ayrılmıştı.

 

Kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan sarı-kırmızılılar, büyük zaferi 1 hafta ertelemiş oldu.

Galatasaray'da yeni sezon için transfer hareketliliği de şimdiden başlamış durumda.

 

Transferin gözde isimlerinden biri olan Gabriel Sara için birçok teklif alan Galatasaray ile ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

İNGİLTERE'DEN İKİ TALİP

RTl Esporte'nin haberine göre Newcastle United ve Aston Villa, Gabriel Sara'yı yakından takip ediyor.

"40 MİLYON EURO"

Haberin devamında Galatasaray'ın 30 milyon euro'nun altında bir teklifi değerlendirmeye almayacağı ancak 40 milyon euro ile masaya oturan kulüpler için ayrılığa onay vereceği aktarıldı.

"YÜZDE 5'İ BREZİLYA'YA"

Öte yandan Brezilyalı futbolcunun eski kulübü Sao Paulo'nun, gerçekleşecek olası transfer sonrası FIFA'nın dayanışma payı sistemi doğrultusunda yüzde 5'lik pay alacağına vurgu yapıldı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Galatasaray formasıyla 42 resmi maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 6 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.