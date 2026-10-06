Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Cimbom La Liga devi Barcelona karşısında
06.10.2026 15:15
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta mücadelesinde sahasında İspanya La Liga devlerinden Barcelona ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Kritik maçında canlı yayın bilgileri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 2. hafta mücadelesinde Barcelona ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Lamine Yamal gibi birçok yıldızın yer aldığı Barcelona karşısında taraftarı önünde kazanmak isteyen Galatasaray, 3 puan için sahada olacak. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?
GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında İspanya La Liga devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.
RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray-Barcelona maçı, 13 Ekim Salı günü saat 22.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
13 Ekim 2026
21:00 Galatasaray - Barcelona
21 Ekim 2026
19:45 Lille - Galatasaray
3 Kasım 2026
20:45 Galatasaray - Stuttgart
24 Kasım 2026
20:45 Galatasaray - Aston Villa
8 Aralık 2026
23:00 AEK Athens - Galatasaray
19 Ocak 2027
20:45 Galatasaray - Feyenoord
27 Ocak 2027
23:00 PSG - Galatasaray