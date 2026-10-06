Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Cimbom La Liga devi Barcelona karşısında

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 2. hafta mücadelesinde Barcelona ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Lamine Yamal gibi birçok yıldızın yer aldığı Barcelona karşısında taraftarı önünde kazanmak isteyen Galatasaray, 3 puan için sahada olacak. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?