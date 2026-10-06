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Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Cimbom La Liga devi Barcelona karşısında

06.10.2026 15:15

Selim BaşeğmezerSpor editörü

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta mücadelesinde sahasında İspanya La Liga devlerinden Barcelona ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Kritik maçında canlı yayın bilgileri belli oldu.

Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Cimbom La Liga devi Barcelona karşısında
Anadolu Ajansı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcilerimizden Galatasaray, 2. hafta mücadelesinde Barcelona ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Lamine Yamal gibi birçok yıldızın yer aldığı Barcelona karşısında taraftarı önünde kazanmak isteyen Galatasaray, 3 puan için sahada olacak. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta?

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA? 1
Anadolu Ajansı

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında İspanya La Liga devi Barcelona ile karşı karşıya gelecek.

 

RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak olan Galatasaray-Barcelona maçı, 13 Ekim Salı günü saat 22.00'da başlayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ 2
Anadolu Ajansı

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

13 Ekim 2026

 

21:00 Galatasaray - Barcelona

 

21 Ekim 2026

 

19:45 Lille - Galatasaray

 

3 Kasım 2026

 

20:45 Galatasaray - Stuttgart

Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta? Cimbom La Liga devi Barcelona karşısında 3
Anadolu Ajansı

24 Kasım 2026

 

20:45 Galatasaray - Aston Villa

 

8 Aralık 2026

 

23:00 AEK Athens - Galatasaray

 

19 Ocak 2027

 

20:45 Galatasaray - Feyenoord

 

27 Ocak 2027

 

23:00 PSG - Galatasaray