Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İspanyol ekipleriyle 37. randevu
13.10.2026 12:03
Avrupa kupalarındaki başarılı grafiğini sürdüren ve taraftarına heyecan dolu anlar yaşatan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. haftasında dünya devi Barcelona ile kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.
Galatasaray-Barcelona maçı için nefesler tutuldu. Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında temsilcilerimizden Galatasaray taraftarı önünde La Liga devi Barcelona'yı ağırlayacak.
Lamine Yamal, Raphinha, Olmo ve Pedri gibi dünya yıldızlarının yer aldığı Barcelona karşısında kazanmak isteyen Galatasaray, sahaya mutlak galibiyet için çıkacak. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 13 Ekim Salı günü İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak.
RAMS Park'taki müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Mücadele TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.
İSPANYOL TAKIMLARINA KARŞI 37. MAÇ
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında bu akşam Barcelona'yı konuk edecek Galatasaray, İspanya ekipleriyle 37. maçını oynayacak.
Avrupa kupaları tarihinde İspanyol rakipleriyle bugüne kadar oynadığı 36 maçta 8'er galibiyet ile beraberlik ve 20 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 33 kez havalandırıp kalesinde 67 gole engel olamadı.
Sarı-kırmızılılar, İspanyol ekiplerine karşı ilk resmi maçına 19 Eylül 1973 tarihinde Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Atletico Madrid karşısında çıktı. Galatasaray, bu müsabakada rakibiyle 0-0 berabere kaldı.
İspanyol ekipleriyle 7 kez elemeli turlarda karşı karşıya gelen Galatasaray, 1 kez tur atladı ve 6 kez elendi. Galatasaray'ın elediği tek takım, 1999-2000 sezonu UEFA Kupası çeyrek finalinde eşleştiği ve ilk maçı deplasmanda 4-1, ikinci maçı ise İstanbul'da 2-1 kazandığı Real Mallorca oldu.
İLK MAÇTA SPORTİNG'E 3-1 MAĞLUP OLDU
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu.
Barcelona ise bu sezon "Devler Ligi"ndeki ilk maçında konuk ettiği Feyenoord'u 5-1 yendi.
BARCELONA'NIN TÜRK TAKIMLARINA KARŞI PERFORMANSI
Barcelona, Avrupa kupalarında Türk takımlarıyla toplamda 16 kez karşılaştı.
İspanya temsilcisi, Galatasaray'ın yanı sıra, Türkiye'den Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor ile karşılaştı. Barcelona, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet ve üçer beraberlik ile mağlubiyet yaşadı. Söz konusu 3 mağlubiyette Barcelona'yı birer kez Galatasaray, Trabzonspor ve Beşiktaş yendi.
İspanya temsilcisi, bu maçlarda 32 kez ağları sarsarken, 13 golü kalesinde gördü.
GALATASARAY'IN EKSİKLERİ
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığı sebebiyle bu akşam forma giyemeyecek.
Sağlık durumundan dolayı bir süredir takımdan uzak kalan ve bireysel çalışmalar yapan Singo, Barcelona karşısında oynayamayacak.
Ayrıca Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için bu akşam mücadelede yer alamayacak.
İÇ SAHADA SON 10 MAÇTA 4 GALİBİYET ALDI
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 iç saha maçının 4'ünden galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, 26 Kasım 2019 tarihinde Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçla başlayan süreçte sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarında 4'er galibiyet ile beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
Söz konusu karşılaşmalarda 18 kez ağları sarsan Galatasaray, 14 kez de kalesinde gol gördü.
RAPHİNHA OYNAMAYACAK
Barcelona'da bu akşamki maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Brezilyalı yıldız Raphinha, İsveçli futbolcu Roony Bardghji ve Danimarkalı oyuncu Andreas Christensen, sakatlıkları sebebiyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
Ayrıca sakatlığı nedeniyle sezon başından beri forma giyemeyen ve takımla antrenmanlara yeni başlayan Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un bu akşam oynaması beklenmiyor.