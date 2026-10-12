Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta
12.10.2026 09:58
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray sahasında İspanya ekibi Barcelona ile kozlarını paylaşacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray taraftarı önünde Barcelona ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığı sebebiyle kritik maçta forma giyemeyecek. Heyecan dolu mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında 13 Ekim Salı günü İspanya ekibi Barcelona'yı ağırlayacak.
RAMS Park'taki müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek. Mücadele TRT 1 ve tabii platformundan canlı olarak yayınlanacak.
İLK MAÇTA SPORTİNG'E 3-1 MAĞLUP OLDU
Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu.
Barcelona ise bu sezon "Devler Ligi"ndeki ilk maçında konuk ettiği Feyenoord'u 5-1 yendi.
TEK EKSİK SİNGO
Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığı sebebiyle yarın forma giyemeyecek.
Sağlık durumundan dolayı bir süredir takımdan uzak kalan ve bireysel çalışmalar yapan Singo, Barcelona karşısında oynayamayacak.
Ayrıca Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için yarın mücadelede yer alamayacak.
İÇ SAHADA SON 10 MAÇTA 4 GALİBİYET ALDI
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 iç saha maçının 4'ünden galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, 26 Kasım 2019 tarihinde Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçla başlayan süreçte sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarında 4'er galibiyet ile beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
Söz konusu karşılaşmalarda 18 kez ağları sarsan Galatasaray, 14 kez de kalesinde gol gördü.
RAPHİNHA OYNAMAYACAK
Barcelona'da yarınki maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.
Brezilyalı yıldız Raphinha, İsveçli futbolcu Roony Bardghji ve Danimarkalı oyuncu Andreas Christensen, sakatlıkları sebebiyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.
Ayrıca sakatlığı nedeniyle sezon başından beri forma giyemeyen ve takımla antrenmanlara yeni başlayan Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un yarın oynaması beklenmiyor.