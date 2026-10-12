Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray taraftarı önünde Barcelona ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığı sebebiyle kritik maçta forma giyemeyecek. Heyecan dolu mücadele öncesinde karşılaşmanın canlı yayın bilgileri belli oldu. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?