Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı
15.09.2026 11:28
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde sahasında İspanya devi Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray taraftarı önünde Barcelona ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Dünyaca ünlü yıldızların yer aldığı Barcelona karşısında kazanmak isteyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk 3 puanını almak istiyor. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman?
GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında İspanya'nın güçlü ekibi Barcelona'yı konuk edecek.
Galatasaray-Barcelona maçı, 13 Ekim Salı günü saat 22.00'da başlayacak ve RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak.
GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ
13 Ekim 2026
21:00 Galatasaray - Barcelona
21 Ekim 2026
19:45 Lille - Galatasaray
3 Kasım 2026
20:45 Galatasaray - Stuttgart
24 Kasım 2026
20:45 Galatasaray - Aston Villa
8 Aralık 2026
23:00 AEK Athens - Galatasaray
19 Ocak 2027
20:45 Galatasaray - Feyenoord
27 Ocak 2027
23:00 PSG - Galatasaray