Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray taraftarı önünde Barcelona ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Dünyaca ünlü yıldızların yer aldığı Barcelona karşısında kazanmak isteyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk 3 puanını almak istiyor. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman?