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Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı

15.09.2026 11:28

NTV - Haber Merkezi

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Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta mücadelesinde sahasında İspanya devi Barcelona ile kozlarını paylaşacak. Kritik mücadelenin canlı yayın bilgileri belli oldu.

Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman? Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta heyecanı
Anadolu Ajansı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında Galatasaray taraftarı önünde Barcelona ile nefes kesen bir mücadeleye çıkacak. Dünyaca ünlü yıldızların yer aldığı Barcelona karşısında kazanmak isteyen Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ilk 3 puanını almak istiyor. Peki, Galatasaray-Barcelona maçı ne zaman?

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN? 1
Anadolu Ajansı

GALATASARAY-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. hafta maçında İspanya'nın güçlü ekibi Barcelona'yı konuk edecek. 

 

Galatasaray-Barcelona maçı, 13 Ekim Salı günü saat 22.00'da başlayacak ve RAMS Park Stadyumu'nda oynanacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ 2
Anadolu Ajansı

GALATASARAY ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ FİKSTÜRÜ

13 Ekim 2026

 

21:00 Galatasaray - Barcelona

 

21 Ekim 2026

 

19:45 Lille - Galatasaray

 

3 Kasım 2026

 

20:45 Galatasaray - Stuttgart

 

24 Kasım 2026

 

20:45 Galatasaray - Aston Villa

 

8 Aralık 2026

 

23:00 AEK Athens - Galatasaray

 

19 Ocak 2027

 

20:45 Galatasaray - Feyenoord

 

27 Ocak 2027

 

23:00 PSG - Galatasaray