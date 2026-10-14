Galatasaray-Barcelona maçının seyrini değiştiren karar doğru mu? "Bizim gibi TV'den izler"
14.10.2026 10:45
Galatasaray'ın Barcelona karşısında iptal edilen golüyle ilgili soru işareti oluşturan durumu eski hakemler değerlendirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig etabı 2. hafta maçında Galatasaray ile İspanya La Liga temsilcisi Barcelona karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan müsabaka, konuk ekibin 4-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken ilk yarıda yaşanan bir pozisyon mücadeleye damga vurdu.
28. dakikada Batrakov'un golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılar, 34. dakikada farkı 2'ye çıkaran golü attı.
Kazanılan kornerde ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Osimhen'in kafa vuruşunu Barış Alper son dokunuşla filelerle buluşturdu.
Golün ardından İtalyan hakem Marco Guida, 2 dakikayı aşkın bir süre VAR'ı dinledi. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti ve Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü devam etti.
Gol iptalinden 9 dakika sonra Barcelona 43. dakikada Cancelo ile eşitliği sağladı ve Galatasaray, 2-0 öne geçtiği maçta 1-1'lik beraberlikle soyunma odasına gitti.
Eski hakemler, sarı-kırmızılıların iptal edilen golüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İşte yapılan yorumlar:
"BİZİM GİBİ TV'DEN İZLER"
Mustafa Çulcu: "34'te attığı golde topa son dokunan Barış ofsayt. Tecrübeli VAR Marco Di Bello 2 dakika 45 saniyede ofsaytı tespit etti. Barcelona'nın 43'de attığı beraberlik golünde Gordon şeklen ofsayt oyuna, rakibe ve kaleci Uğurcan'a etkisi yok golü atan Cancelo geriden çıkıyor gol temiz. İtalyanların en kötü elit hakemi Marco Guida eğer İtalyan olmasa bu maçları bizim gibi ancak televizyondan izler." (Fotomaç)
"KAFALAR KARIŞMASIN"
Deniz Çoban: Gecenin hakemlik ve teknoloji açısından tek dikkat çekici anı, Galatasaray'ın iptal edilen golüydü. Ekrana 3D yarı otomatik animasyon yerine eski usul iki boyutlu çizgilerin gelmesi kafaları karıştırmasın. Ceza alanındaki oyuncu kümelenmesinde vücut hatları iç içe geçtiğinde, yarı otomatik sistem uzuvları ayrıştıramaz ve böyle bir durumda geleneksel çizgi metoduna dönülür. Çizilen hat son derece netti; VAR uyarısı ve golün iptali kararı yüzde 100 doğruydu. (Fanatik)
"BİR KARIŞ OFSAYT"
Ahmet Çakar: "Gol haklı bir şekilde iptal edildi, Osimhen kafayı vurduğunda Barış Alper belki bir karış ayağıyla ofsayttaydı." (Sabah)