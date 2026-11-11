Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara. "Sakatlıkların tek sebebi saha zemini değil"
11.11.2026 22:19
RAMS Park'ın zeminiyle ilgili konuşan Galatasaray Başkan Yardımcısı Cibara, "Bu saha, bir sene önce Avrupa'da örnek gösterildi. Leao'nun sakatlığı ile Osimhen'in durumu başka" dedi.
Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Kasım Ayı Olağan Toplantısı'nda stat zemininde yaşanan sorunlar ele alındı.
Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, RAMS Park'ın zemini için birlikte çalıştıkları SIS firmasının bu alandaki en iyi şirketlerden biri olduğunu söyledi.
Stadın zemininin son durumuna değinen Cibara, "Burada hepimizin kusuru var. Bu saha, bir sene önce Avrupa'da örnek gösterildi. Hatırlarsanız 2023 yılındaki Manchester United maçından 1 saat önce inanılmaz bir yağmur oldu. O zaman UEFA'nın delegesi 'Herhalde bu maçı oynatamayacağım.' dedi. Biz, bir problem olmayacağını belirttik. Sahanın kuruluğunu yüzde 30'dan yüzde 65'e çıkarttık. Sahanın altında 3 sistem var. Bunlar da ısıtma, vakum ve drenaj. Bu sistemlerle yaptık bu işi." ifadelerini kullandı.
Cibara, sezon bittikten sonra zemin için çalışmalara başladıklarını dile getirerek, "12 Ağustos veya 14 Ağustos tarihlerinde zemin bozulmaya başlıyor. Hep aynı tarihte oluyor bu durum. Sonra eylülde başlayan işlemlerle zemin kasım ayında eski haline geliyor." dedi.
"GÖRSELİ DEĞİL AMA PERFORMANSI İYİ OLACAK"
Zemini Samsunspor ve Aston Villa maçlarına kadar hazır hale getirmek istediklerine belirterek Cibara, "Stada geldiğinizde görsel olarak iyi bir saha görmeyeceksiniz ama iyi bir performans göreceksiniz. Oyuncularımız da memnun kalacak. Sakatlıklar, zeminden dolayı olmadı. Rafael Leao'nun sakatlığı bambaşka. Victor Osimhen'in de durumu farklı. 17 Aralık'a kadar bu şekilde gideceğiz. En büyük korkumuz kar. İtalya'dan getirip sereceğimiz hazır bir hibritlenmiş rulo sistemi var. Yazın da başka bir şey yapacağız. Bayern Münih'in stadında hibrit oranı yüzde 15. Bizde ise yüzde 8. Belki biz de yüzde 10'a çıkarız." şeklinde konuştu.
İKİ İSTİFA GETİREN KAVGANIN PERDE ARKASI
Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukçu ile Kulüp İkinci Başkanı Metin Öztürk arasında yaşanan ve istifalar ile tartışmaya da değinen Mehmet Cibara, olayın yönetim kurulu toplantısı sırasında gerçekleşmediğini vurguladı. Yaşananların tek taraflı değerlendirilmemesi gerektiğini belirten Cibara, “Yönetim kurulu toplantısından sonra, Başkanımızın da bulunmadığı bir ortamda, hiçbirimizin tasvip etmediği bir olay gerçekleşti. Burada yapılan konuşmaları dinledim ve bir noktayı düzeltmek istiyorum. Haksızlık yapılmasını istemem. Bu, iki kişi arasında yaşanan bir olaydı. Bir kişinin durup dururken diğerine hakaret ettiği şeklinde değerlendirilmemeli. Olayın öncesinde yaşananlar ve birikmiş bir süreç vardı. Sonunda taraflardan biri kendisini tutamadı ve istemediğimiz bir söz ağzından çıktı” ifadelerini kullandı. Tartışmada fiziksel müdahale yaşandığı yönündeki iddiaları da yalanlayan Cibara, “Bu olayın yönetim kurulu toplantısı sırasında yaşandığı doğru değil. İddia edildiği veya sosyal medyada paylaşıldığı gibi herhangi bir fiziksel müdahale de söz konusu olmadı. Başkanımız o sırada orada değildi, odasına geçmişti. Biz de dosyalarımızı toplayıp çıkıyorduk. Taraflardan biri kapıyı açıp çıkarken bu konuşmalar yaşandı. Dolayısıyla lütfen kimseye haksızlık etmeyelim. Bu, tek taraflı bir olay değildi” dedi.
CEVAD PREKAZİ DE ANILDI
Divan Kurulu'nda geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Cevad Prekazi de anıldı. Kurulda konuşma yapan eski başkanlardan Alp Yalman, Prekazi'nin çok iyi bir sporcu olduğunu dile getirerek, "Cevad Prekazi, çok iyi bir Galatasaraylıydı. Sözünün de eriydi. Gelmiş geçmiş tüm büyük sporcular gibi Galatasaray'a hizmet etti. Toprağı bol olsun, Allah rahmet eylesin. Allah geride kalanlara sabır versin." ifadelerini kullandı.
Cevad Prekazi'nin çok renkli bir kişilik olduğunu kaydeden Mustafa Denizli, şunları söyledi:
"4-5 ayda bir görüşürdük. Bir süre önce Belgrad'dan beni aradığında rahatsız olduğunu söylemişti. Çok üzüldüm. Onunla çok fazla özel anımız oldu. Çok renkli ve sevimli bir kişilikti. O zamanki çocukların idolüydü. Galatasaray'ın yaşadığı başarılarda pay sahibi olan bir futbolcuydu. Camialara hizmet eden sporcuları unutmak mümkün değil. Bundan yaklaşık 5 ay önce beni aradı. İstanbul'da olduğunu söyledi. Buluşmak istedim. Havalimanından Yeni Zelanda'ya ağabeyinin yanına gidiyordu. Orada tedavi olacaktı. Galatasaray'a yaptığı hizmetler için kendisine minnettarım. Antrenörlüğe başladığımda takımın yaklaşık yarısı benim takım arkadaşımdı. Onlarla diyalog kurmak hem kolay hem zordu. Yine de bunu başardık. Cevad ile çalıştığım için şanslıyım. Allah rahmet eylesin. Camianın başı sağ olsun."