Galatasaray Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara. "Sakatlıkların tek sebebi saha zemini değil"

Divan Kurulu'nda geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Cevad Prekazi de anıldı. Kurulda konuşma yapan eski başkanlardan Alp Yalman, Prekazi'nin çok iyi bir sporcu olduğunu dile getirerek, "Cevad Prekazi, çok iyi bir Galatasaraylıydı. Sözünün de eriydi. Gelmiş geçmiş tüm büyük sporcular gibi Galatasaray'a hizmet etti. Toprağı bol olsun, Allah rahmet eylesin. Allah geride kalanlara sabır versin." ifadelerini kullandı.

Cevad Prekazi'nin çok renkli bir kişilik olduğunu kaydeden Mustafa Denizli, şunları söyledi:

"4-5 ayda bir görüşürdük. Bir süre önce Belgrad'dan beni aradığında rahatsız olduğunu söylemişti. Çok üzüldüm. Onunla çok fazla özel anımız oldu. Çok renkli ve sevimli bir kişilikti. O zamanki çocukların idolüydü. Galatasaray'ın yaşadığı başarılarda pay sahibi olan bir futbolcuydu. Camialara hizmet eden sporcuları unutmak mümkün değil. Bundan yaklaşık 5 ay önce beni aradı. İstanbul'da olduğunu söyledi. Buluşmak istedim. Havalimanından Yeni Zelanda'ya ağabeyinin yanına gidiyordu. Orada tedavi olacaktı. Galatasaray'a yaptığı hizmetler için kendisine minnettarım. Antrenörlüğe başladığımda takımın yaklaşık yarısı benim takım arkadaşımdı. Onlarla diyalog kurmak hem kolay hem zordu. Yine de bunu başardık. Cevad ile çalıştığım için şanslıyım. Allah rahmet eylesin. Camianın başı sağ olsun."