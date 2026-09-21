Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Okan Buruk'a tam destek

Başkan Özbek, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, son günlerde bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Okan Buruk ve sarı-kırmızılı futbol takımıyla ilgili kendisine ve yönetim kuruluna atfedilen gerçeği yansıtmayan iddiaların yer aldığını ifade etti.

Okan Buruk ile her zaman irtibat halinde olduklarını vurgulayan Özbek, "Trabzonspor karşılaşmasının ardından kendisini bizzat arayarak moralini bozmamasını ve kendisine olan güvenimizin tam olduğunu ifade ettim. Pazar günü de antrenmanın ardından tesislerimizde yüz yüze görüşerek takımımızın durumunu ve önümüzdeki süreci değerlendirdik. Okan Buruk'a dün de inancımız ve güvenimiz tamdı, bugün de tamdır." şeklinde görüş belirtti.