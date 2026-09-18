Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu yıldızlara milli davet
18.09.2026 08:36
Son Güncelleme: 18.09.2026 09:41
Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu birer isim Nijerya'nın milli kadrosuna çağrıldı.
Nijerya Milli Takımı’nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri aday kadrosu açıklandı.
Süper Lig’den Victor Osimhen, Wilfried Ndidi ve Chibuike Nwaiwu kadroya davet edildi.
3 MAÇ OYNANACAK
Galatasaray'dan Osimhen ve Trabzonspor'dan Nwaiwu, 25 Eylül’deki Madagaskar ve 29 Eylül’deki Gine Bissau maçlarında forma giyecek.
İki oyuncu, 6 Ekim’deki Rusya hazırlık maçının kadrosunda yer almayacak.
1. LİG EKİBİNDEN DE BİR YILDIZ VAR
- Lig ekibi Bursaspor forması giyen Kelechi Iheanacho ise Rusya maçının kadrosuna dahil edildi.
Iheanacho, Afrika Kupası Elemeleri’nde görev almayacak.
5 MİLYON 500 BİN EURO BONSERVİS
Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor'un son iki maçında gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefindeydi.
10 milyon euro piyasa değeri bulunan Nwaiwu, geçtiğimiz ocak ayında 5 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a katılmıştı.