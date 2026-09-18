Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonsporlu yıldızlara milli davet

Chibuike Nwaiwu, Trabzonspor'un son iki maçında gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefindeydi.

10 milyon euro piyasa değeri bulunan Nwaiwu, geçtiğimiz ocak ayında 5 milyon 500 bin euro bonservis bedeliyle Trabzonspor'a katılmıştı.