Galatasaray-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray açılışı yapıyor
13.08.2026 10:52
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk hafta açılış karşılaşmasında ligin yeni ekibi Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. Peki, Galatasaray-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Trendyol Süper Lig'in ilk hafta açılış mücadelesinde Galatasaray, sahasında Çorum FK ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'e bu sezon yükselen Çorum FK, Galatasaray karşısında puan almak ve lige iyi başlamak istiyor. Peki, Galatasaray-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY-ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Son şampiyon Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında yarın Arca Çorum FK'yi konuk edecek.
RAMS Park'ta yapılacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY İLK RESMİ SINAVINA ÇIKACAK
Ligde son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, 2026-2027 sezonunun ilk resmi maçına sahasında çıkacak. Doğrudan UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılacak Galatasaray, ilk resmi sınavını Süper Lig'in yeni takımı Çorum FK karşısında verecek.
Galatasaray, üst üste 5, toplamda 27. şampiyonluğunu elde etme hedefiyle başlayacağı ligin ilk haftasında kazanarak sezona 3 puan moraliyle girmeye çalışacak.
İKİ TAKIM ARASINDA İLK KARŞILAŞMA
Galatasaray ile Çorum FK, ilk kez bir Süper Lig maçında birbirine rakip olacak.
Sarı-kırmızılı takım, tarihinde ilk kez Türkiye'nin en üst seviye futbol liginde mücadele edecek İç Anadolu temsilcisini ağırlayacak. Çorum FK, Galatasaray'ın Süper Lig'de karşılaşacağı 77. farklı takım olacak.
SAHASINDA 35 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, ligde iç sahadaki son 35 maçta mağlubiyet yaşamadı.
Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 28 galibiyet aldı. "Cimbom" bu süreçte 7 kez berabere kaldı.