Galatasaray-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray açılışı yapıyor

Trendyol Süper Lig'in ilk hafta açılış mücadelesinde Galatasaray, sahasında Çorum FK ile heyecan dolu bir mücadeleye çıkacak. Süper Lig'e bu sezon yükselen Çorum FK, Galatasaray karşısında puan almak ve lige iyi başlamak istiyor. Peki, Galatasaray-Çorum FK maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?