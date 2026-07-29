Galatasaray derken Fenerbahçe de devrede. Milli yıldız için olay iddia
29.07.2026 18:36
Transferde sıcak gelişmeler yaşanırken, Galatasaray'ın gündeminde yer alan milli yıldız için Fenerbahçe de devreye girdi.
Futbolda transfer dönemi devam ederken, daha önce birçok oyuncu için karşı karşıya gelmiş olan Galatasaray ve Fenerbahçe, bir kez daha kozlarını paylaşacak.
LEAO SONRASI CAN UZUN
İsviçre basınının haberine göre Fenerbahçe, Milan'da forma giyen Rafael Leao transferini sonuçlandırmasının ardından Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcu Can Uzun için resmi görüşmelere başlayacak.
YAKIN TAKİP
Sarı-lacivertli yönetimin yerli oyuncu kalitesini artırmak ve hücum hattını güçlendirmek amacıyla Uzun'u yakından takip ettiği ifade edildi.
Frankfurt'un genç yıldız için 45-60 milyon euro bandında bir bonservis bedeli talep ettiği aktarıldı.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ
Ayrıca Galatasaray'ın da daha önce Can Uzun için 30 milyon euro artı bonuslar şeklinde bir teklif sunduğu yazıldı.
GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI
A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosunda da yer alan 20 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Frankfurt formasıyla çıktığı 28 maçta 10 gol - 6 asistlik bir performans sergilemişti.