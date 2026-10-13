Galatasaray dünya devine karşı. Eksikler, son durum ve muhtemel 11'ler
13.10.2026 09:23
Galatasaray, dünya devi Barcelona'yı ağırlayacak. İşte takımlarda son durum ve muhtemel 11'ler.
TAKIMDA SON DURUM VE OSİMHEN KARARI
Galatasaray'da sakatlığını atlatan Sallai kadroda yer alacak. Rehabilitasyon sürecindeki Singo maçta yok.
Osimhen ve Lemina ise hazır durumda. Okan Buruk, Barcelona maçında Osimhen'e ilk 11'de şans vermeye hazırlanıyor. Deniz Gül yeniden yedek kulübünesine geçecek.
BARCELONA'DA EKSİKLER
Konuk Barcelona bu sezon oynadığı 9 resmi maçı da kazanırken,, rakip filelere 39 gol gönderdi.
Katalan devinde sakatlıkları süren Raphinha, De Jong, Christensen ve Bardghji İstanbul'a getirilmedi.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus, Leao, Osimhen
Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Olmo, Yamal, Gordon, Jesus