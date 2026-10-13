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Galatasaray dünya devine karşı. Eksikler, son durum ve muhtemel 11'ler

13.10.2026 09:23

Batuhan DurmuşSpor editörü

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Galatasaray, dünya devi Barcelona'yı ağırlayacak. İşte takımlarda son durum ve muhtemel 11'ler.

Galatasaray dünya devine karşı. Eksikler, son durum ve muhtemel 11'ler
Anadolu Ajansı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bir devi daha dize getirmek için sahaya çıkacak.

 

Sarı-kırmızılılar, sezonun en formda takımı Barcelona'yı ağırlayacak.

 

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak.

TAKIMDA SON DURUM VE OSİMHEN KARARI 1
Anadolu Ajansı

TAKIMDA SON DURUM VE OSİMHEN KARARI

Galatasaray'da sakatlığını atlatan Sallai kadroda yer alacak. Rehabilitasyon sürecindeki Singo maçta yok.

 

Osimhen ve Lemina ise hazır durumda.  Okan Buruk, Barcelona maçında Osimhen'e ilk 11'de şans vermeye hazırlanıyor. Deniz Gül yeniden yedek kulübünesine geçecek. 

BARCELONA'DA EKSİKLER 2
Reuters

BARCELONA'DA EKSİKLER

Konuk Barcelona bu sezon oynadığı 9 resmi maçı da kazanırken,, rakip filelere 39 gol gönderdi.

 

Katalan devinde sakatlıkları süren Raphinha, De Jong, Christensen ve Bardghji İstanbul'a getirilmedi.

MUHTEMEL 11'LER 3
Anadolu Ajansı

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Barış, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus, Leao, Osimhen

 

Barcelona: Joan Garcia, Eric Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Olmo, Yamal, Gordon, Jesus

GALATASARAY'IN İSPANYOL TAKIMLARIYLA MAÇLARI 4
Anadolu Ajansı

GALATASARAY'IN İSPANYOL TAKIMLARIYLA MAÇLARI