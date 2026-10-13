Galatasaray dünya devine karşı. Eksikler, son durum ve muhtemel 11'ler

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde bir devi daha dize getirmek için sahaya çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, sezonun en formda takımı Barcelona 'yı ağırlayacak.

RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 22'de başlayacak. Mücadelede İtalyan hakem Marco Guida düdük çalacak .