Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Dev rekabette heyecan tavan
26.10.2026 11:23
Son Güncelleme: 26.10.2026 11:29
Galatasaray ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında karşı karşıya gelecek. İki takım için de kritik önem taşıyan müsabakanın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu merak ediliyor.
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
İki takımın 117 yıla ulaşan ezeli rekabetinin heyecanı yaşanırken dev maçın ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda olduğu araştırılıyor.
DERBİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray ile Fenerbahçe, bu akşam (26 Ekim Pazartesi) karşı karşıya gelecek.
RAMS Park'ta oynanacak olan dev derbi, saat 21.30'da başlayacak ve beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.
Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olacak.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Batrakov, Yunus, Barış Alper, Osimhen.
Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Brown, Levent, Guendouzi, Kante, Greenwood, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Muriqi.
GALATASARAY'DA TEK EKSİK LEAO
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sarı-kırmızılı ekibin Gençlerbirliği'ni 1-0 yendiği maçın 77. dakikasında sakatlık yaşayan Leao, kasık adalesindeki hafif-orta düzeyde zorlanma nedeniyle derbide forma giyemeyecek.
FENERBAHÇE'DE MERT MÜLDÜR DÖNDÜ, ASENSIO VE AKE FORMA GİYEMEYECEK
Fenerbahçe'nin milli sağ beki Mert Müldür'ün Galatasaray derbisiyle takıma geri dönmesi bekleniyor.
Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Mert, teknik heyetin şans vermesi durumunda derbi mücadelesiyle takıma katılacak.
Mert, sakatlığı nedeniyle 1 ayı aşkın süredir takımdan uzak kalmıştı.
Öte yandan sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Nathan Ake ve ameliyat olan Marco Asensio derbide forma giyemeyecek.
GALATASARAY MORALLİ
Sarı-kırmızılı ekip, Fransa ekibi Lille karşısında aldığı galibiyetin ardından Fenerbahçe'ye karşı sahaya "moralli" çıkacak.
Lille'i deplasmanda 4-2 yenerek bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini alan Galatasaray, Fenerbahçe karşısında kazanarak çıkışını sürdürmeye çalışacak.
FENERBAHÇE LİGDE SON 4 MAÇTA GOL YEMEDİ
Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, Süper Lig'de oynadığı son 4 müsabakada kalesini gole kapadı.
Sarı-lacivertliler, Gaziantep FK deplasmanındaki golsüz beraberliğin ardından sırasıyla Eyüpspor'u 8-0, Çaykur Rizespor ve Alanyaspor'u ise 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Fenerbahçe, son 3 haftada rakip fileleri 14 defa havalandırdı.
GALATASARAY SON 39 İÇ SAHA MAÇINDA YENİLMEDİ
Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki son 39 maçta mağlubiyet görmedi.
Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 31 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.
OSIMHEN, FENERBAHÇE'YE KARŞI YENİLGİ ALMADI
Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Fenerbahçe'ye karşı çıktığı resmi maçlardan mağlubiyetle ayrılmadı.
Sarı-kırmızılı ekipte 3. sezonunu geçiren Osimhen, sarı-lacivertlilere karşı 4 lig ve 1 Türkiye Kupası karşılaşmasında görev aldı.
Nijeryalı golcü, ligde Fenerbahçe'ye karşı ikişer galibiyet ve beraberlik yaşadı. 27 yaşındaki oyuncu, bu müsabakalarda sarı-lacivertlilerin filelerini bir kez havalandırdı.
Osimhen, 2024-25 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finalinde Fenerbahçe'yi 2-1 yendikleri maçta ise 2 gol attı.