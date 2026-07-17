Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin hakemi Dünya Kupası'nın finalini yönetecek
17.07.2026 09:40
İspanya ve Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finalini Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic yönetecek. Vincic, 2024-25 sezonunda Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetmişti.
İspanya ile Arjantin arasında oynanacak Dünya Kupası finaline sayılı günler kaldı.
19 Temmuz Pazar günü TSİ 22.00’de New Jersey Stadyumu’nda oynanacak maçın hakemleri de belli oldu.
SLAVKO VINCIC DÜDÜK ÇALACAK
Müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic görev yapacak.
Vincic’in yardımcılıklarını ise Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek.
Vincic, Türkiye’de 2024-25 sezonunda Galatasaray ile Fenerbahçe’nin 0-0 berabere kaldığı derbi maçta da görev yapmıştı.
FİNAL MAÇI 3 SAATİ AŞACAK
The Times'ın haberine göre finalin devre arasında özel bir gösteri yapılacak. Yayıncı kuruluşların finalin devre arasına yönelik yarım saatlik bir ara için hazırlık yaptığı aktarıldı.
Oyun kurallarına göre devre arasının 15 dakikayı geçmemesi gerektiği belirtilirken, FIFA'nın geçtiğimiz yıl düzenlenen Kulüpler Dünya Kupası'nda bu süreyi 25 dakikaya kadar uzattığına dikkat çekildi.
Finalde planlanan gösteri ve konser planlamasının uygulanması durumunda planlanan süreyi fazlasıyla aşılmasının beklendiği yazıldı.
2026 FIFA Dünya Kupası finalinin her iki devresinde uygulanacak olan üçer dakikalık su molaları, devrelerin uzatma dakikaları, normalden uzun sürecek devre arası da hesaba katıldığında finalin en az iki saati bulması bekleniyor.
Müsabakanın 15'er dakikalık iki uzatma devresi ve penaltılara gitmesi durumunda ise üç saatlik sürenin aşılabileceği aktarıldı.