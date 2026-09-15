Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı
15.09.2026 14:10
Son Güncelleme: 15.09.2026 14:25
Süper Lig'in ilk yarısında yapılacak derbi maçların tarihleri belli oldu. İşte fikstür ve derbilerin takvimi...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ve 17. haftanın fikstürünü açıkladı.
Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak.
Süper Lig'in 13. haftasındaki Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ise takımlar 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de karşı karşıya gelecek.
LİGİN İLK YARISINDAKİ DERBİ MAÇLARIN PROGRAMI
8. hafta
19 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)
9. hafta
26 Ekim Pazartesi:
21.30 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)
13. hafta
30 Kasım Pazartesi:
21.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
15. hafta
13 Aralık Pazar:
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Chobani)