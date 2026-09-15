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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı

15.09.2026 14:10

Son Güncelleme: 15.09.2026 14:25

NTV - Haber Merkezi

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Süper Lig'in ilk yarısında yapılacak derbi maçların tarihleri belli oldu. İşte fikstür ve derbilerin takvimi...

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 ve 17. haftanın fikstürünü açıkladı.

 

Süper Lig'in 9. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 26 Ekim Pazartesi günü saat 21.30'da oynanacak.

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı 1
Anadolu Ajansı

Süper Lig'in 13. haftasındaki Beşiktaş - Galatasaray derbisinde ise takımlar 30 Kasım Pazartesi günü saat 21.00'de karşı karşıya gelecek. 

LİGİN İLK YARISINDAKİ DERBİ MAÇLARIN PROGRAMI 2
Anadolu Ajansı

LİGİN İLK YARISINDAKİ DERBİ MAÇLARIN PROGRAMI

8. hafta

 

19 Ekim Pazartesi:

 

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

 

9. hafta

 

26 Ekim Pazartesi:

 

21.30 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

 

13. hafta

 

30 Kasım Pazartesi:

 

21.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

 

15. hafta

 

13 Aralık Pazar:

 

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Chobani)

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Resmi Kurum
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı 6
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı 7
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı 8
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı 9
Resmi Kurum
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı 10
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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi açıklandı 11
Resmi Kurum