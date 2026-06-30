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Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızını bitirdi. Maliyeti belli oldu

30.06.2026 09:33

NTV - Haber Merkezi

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Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızıyla anlaştı.

Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızını bitirdi. Maliyeti belli oldu
Anadolu Ajansı

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da yeni sezonun ilk transferi tamamlandı. 


Sarı-kırmızılı ekip, kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da devam eden Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jhon Duran'ı yeniden Türkiye'ye getiriyor. 

Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızını bitirdi. Maliyeti belli oldu 1
Anadolu Ajansı

Sabah'ın haberine göre; geçen sezonun ilk yarısı Fenerbahçe'de kiralık olarak top koşturan ve beklentileri karşılayamayıp ikinci devrede de Rusya'da Zenit'te forma giyen Kolombiyalı santrforun kiralanması için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlandı. 

Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızını bitirdi. Maliyeti belli oldu 2
Anadolu Ajansı

Duran için kiralama ücreti ödenmeyecek.

 

Duran'ın 22 milyon euro olan maaşının 4 milyon euroluk kısmını Galatasaray ödeyecek. 

Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızını bitirdi. Maliyeti belli oldu 3
Anadolu Ajansı

Duran Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkıp 5 gol, 3 asist kaydetmişti.

 

Piyasa değeri 15 milyon euro olan Duran'ın Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile sözleşmesi 2030'da bitecek. 

Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızını bitirdi. Maliyeti belli oldu 4
NTV

Fenerbahçe'nin devre arasında yollarını ayırdığı Jhon Duran, Galatasaray'ın Instagram'dan paylaştığı şampiyonluk gönderisini beğenmişti. 

Fenerbahçeli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek, bu olay sonrası Duran'ı takip etmeyi bırakmıştı.

 

Bu hareket sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, Kolombiyalı futbolcuya tepki göstermişti. 