Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızını bitirdi. Maliyeti belli oldu

Sabah'ın haberine göre; geçen sezonun ilk yarısı Fenerbahçe'de kiralık olarak top koşturan ve beklentileri karşılayamayıp ikinci devrede de Rusya'da Zenit'te forma giyen Kolombiyalı santrforun kiralanması için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlandı.