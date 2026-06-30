Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızını bitirdi. Maliyeti belli oldu
30.06.2026 09:33
Yeni sezon transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Fenerbahçe'nin eski yıldızıyla anlaştı.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da yeni sezonun ilk transferi tamamlandı.
Sarı-kırmızılı ekip, kariyerine Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da devam eden Fenerbahçe'nin eski yıldızı Jhon Duran'ı yeniden Türkiye'ye getiriyor.
Sabah'ın haberine göre; geçen sezonun ilk yarısı Fenerbahçe'de kiralık olarak top koşturan ve beklentileri karşılayamayıp ikinci devrede de Rusya'da Zenit'te forma giyen Kolombiyalı santrforun kiralanması için oyuncu ve kulübüyle anlaşma sağlandı.
Duran için kiralama ücreti ödenmeyecek.
Duran'ın 22 milyon euro olan maaşının 4 milyon euroluk kısmını Galatasaray ödeyecek.
Duran Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkıp 5 gol, 3 asist kaydetmişti.
Piyasa değeri 15 milyon euro olan Duran'ın Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr ile sözleşmesi 2030'da bitecek.
Fenerbahçe'nin devre arasında yollarını ayırdığı Jhon Duran, Galatasaray'ın Instagram'dan paylaştığı şampiyonluk gönderisini beğenmişti.
Fenerbahçeli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve İsmail Yüksek, bu olay sonrası Duran'ı takip etmeyi bırakmıştı.
Bu hareket sonrası Fenerbahçeli taraftarlar, Kolombiyalı futbolcuya tepki göstermişti.