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Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında. Okan Buruk'tan Osimhen tercihi

17.10.2026 09:05

AA

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Galatasaray, Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği deplasmanında...

Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında. Okan Buruk'tan Osimhen tercihi
Anadolu Ajansı

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün Gençlerbirliği'ne konuk olacak.

 

Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

 

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 16 puanla haftaya en üst sırada girdi. "Cimbom" bu müsabakalarda 16 kez ağları sarsarken, 11 golü kalesinde gördü.

 

Ligdeki ilk 7 maçında 2'şer galibiyet ile beraberlik ve 3 mağlubiyeti bulunan Gençlerbirliği ise 8 puanla 13. sırada yer aldı.

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ 1
Reuters

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Sarı-kırmızılı ekipte maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.

 

Galatasaray'ın kafilesinde cezalı olan Lucas Torreira ve Lesley Ugochukwu'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan Wilfried Singo ve Günay Güvenç yer almadı.

BURUK, KULÜBEYE DÖNÜYOR 2
Anadolu Ajansı

BURUK, KULÜBEYE DÖNÜYOR

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezasının ardından Gençlerbirliği karşısında kulübedeki yerini alacak.

 

Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor maçında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 1 resmi müsabakadan men edilen Buruk, 7. haftadaki Kasımpaşa karşılaşmasında cezasını tamamlamasıyla kulübeye geri dönecek.

150. GALİBİYET HEDEFİ 3
IHA

150. GALİBİYET HEDEFİ

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetini Gençlerbirliği karşısında almak istiyor.

 

Sarı-kırmızılı takımın başına 2022-2023 sezonunda gelen Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olduğu dönemde tüm kulvarlarda 212 maçta 149 galibiyet, 29 beraberlik ve 34 mağlubiyet yaşadı.

 

Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu 212 karşılaşmaya dahil edilmemiştir.

OKAN BURUK'UN GALATASARAY İLE 150. SÜPER LİG MAÇI 4
IHA

OKAN BURUK'UN GALATASARAY İLE 150. SÜPER LİG MAÇI

Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başındaki 150. Süper Lig maçına çıkacak.

 

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray ile 2022-2023 sezonundan beri çıktığı 149 lig maçında 118 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

 

Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu maçlarda 353 kez ağları sarsarken, 125 gol yedi.

 

Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu 149 karşılaşmaya dahil edilmemiştir.

BARCELONA MAÇINI UNUTTURMAK İSTİYOR 5
Reuters

BARCELONA MAÇINI UNUTTURMAK İSTİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde konuk ettiği İspanya devi Barcelona'ya 4-1 kaybettiği maçın ardından moral bulmak için sahaya çıkacak.

 

Galatasaray, Barcelona yenilgisinin ardından Gençlerbirliği karşısında kazanarak, Süper Lig'de liderliğini sürdürmeye çalışacak.

MUHTEMEL 11'LER 6
Reuters

MUHTEMEL 11'LER

Gençlerbirliği: İrfan Can, Muhammet, Goutas, Thalisson, Fıratcan, Luis, Diabate, Abdurrahim, Tongya, Mendes, Gouveia.

 

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Abdülkerim, Sanchez, Eren, Lemina, Sara, Barış Alper, Batrakov, Sane, Osimhen.

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