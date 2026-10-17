Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında. Okan Buruk'tan Osimhen tercihi

Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başındaki 150. Süper Lig maçına çıkacak.

Tecrübeli teknik adam, Galatasaray ile 2022-2023 sezonundan beri çıktığı 149 lig maçında 118 galibiyet, 18 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu maçlarda 353 kez ağları sarsarken, 125 gol yedi.

Not: 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve bu yüzden 2022-2023 sezonunda Süper Lig'den çekilen Gaziantep FK ve Hatayspor'a karşı Galatasaray'ın hükmen 3-0 kazandığı maçlar söz konusu 149 karşılaşmaya dahil edilmemiştir.