Galatasaray için olay iddia. Yöneticilerden Okan Buruk'a "Sıkıldık artık" sözleri
21.09.2026 10:28
Trabzonspor mağlubiyeti sonrası milli araya liderliği kaybederek giren Galatasaray için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkmıştı.
Sarı-kırmızılılar, Papara Park'ta oynanan müsabakadan 4-0'lık ağır bir yenilgiyle ayrılmıştı.
Galatasaray, Amedspor'un Beşiktaş'ı mağlup etmesiyle birlikte milli araya liderlik koltuğunu da devrederek girmişti.
Spor yazarı Levent Tüzemen, Trabzon'da alınan yenilgi sonrası sarı-kırmızılı yöneticilerin Okan Buruk'a yaptığı eleştirileri aktardı.
Tüzemen'in Sabah'taki yazısından öne çıkanlar şöyle:
Sporting deplasmanında alınan farklı yenilginin şoku atlatılmadan Trabzonspor karşısındaki 4-0'lık mağlubiyet yönetimde de dalgalanmalara neden oldu. Teknik direktör Okan Buruk'a yönelik bazı yöneticilerin maçın ardından aralarındaki şu sözleri ise dikkat çekici:
"SIKILDIK ARTIK"
"Oyun yok, planlama yok, rakip analizi yok, sıkıldık artık..."
"Her maça aynı taktikle çıkılmaz. Trabzon'un gücü belli, iki hızlı açık var, kontratak yaparak hücum ediyorlar."
"BU ISRAR NEDEN?"
"Yunus-Sane-Barış son maçlarda döküldü, 4-2-3-1'de neden ısrar ediyor anlamıyoruz."
"Trabzon'un orta sahasının olmadığını tüm dünya biliyor. Batrakov ile başlayıp orta sahayı üçleyebilirdi!"
"PRENSLERİNDEN VAZGEÇMELİ"
"Lucas'ın yanına oyun bilgisi yüksek İlkay'ı neden düşünmüyor! Batrakov kesinlikle forvet arkasında olmalı."
"Prenslerinden vazgeçip defansif olarak orta sahayı güçlendirmeli. Hücuma çıkarken top kayıpları azalmalı. Çabuk geri dönemiyor takım. Sağ bekin olmadığını görüyor, o zaman 3-4-3 de denenebilir."
"HER MAÇTA KART GÖRMEYİ BIRAKMALI"
"Singo dönünce 4-4-2 oynayabilir. 4-2-3-1 oynatmakta ısrar neden?"
"Lemina-Osimhen-Singo yoksa ve koyduğun adamlar yerlerini dolduramıyorsa aynı taktikle oynamakta ısrar etmemeli."
"Her maçta kart görmeyi bırakmalı."