Galatasaray için olay iddia. Yöneticilerden Okan Buruk'a "Sıkıldık artık" sözleri

Sporting deplasmanında alınan farklı yenilginin şoku atlatılmadan Trabzonspor karşısındaki 4-0'lık mağlubiyet yönetimde de dalgalanmalara neden oldu. Teknik direktör Okan Buruk'a yönelik bazı yöneticilerin maçın ardından aralarındaki şu sözleri ise dikkat çekici: