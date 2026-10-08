Galatasaray iddiası vardı, Mauro Icardi'nin menajeri her şeyi açıkladı. "Kimse yalvarmadı"

Yaz transfer döneminde Galatasaray ile sözleşmesini uzatmayan ve takımdan ayrılan Mauro Icardi ile ilgili ortaya atılan iddiaların ardından menajeri Elio Pino devreye girdi.

Pino, Icardi için Galatasaray ile herhangi bir görüşme yapılmadığını belirtti.

Arjantin'den Gustavo Mendez'e konuşan Elio Pino, şöyle dedi:

"Kimse, Mauro'nun geri dönüşü için Galatasaray ile iletişime geçmedi, onlara yalvarmadı. Bu haber yalan. Gazetecilerin uydurduğu bir haber. Bu haberi çıkaranlar gazetecilerin yüz karasıdır. Mauro'nun Galatasaray'daki deneyimi harika bir maceraydı. Her güzel şey gibi bir başlangıcı ve sonu vardı. Kimse, Galatasaray ile görüşmedi. Galatasaray'dan da kimse beni aramadı."