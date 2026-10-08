Galatasaray iddiası vardı, Mauro Icardi'nin menajeri her şeyi açıkladı. "Kimse yalvarmadı"
08.10.2026 11:05
Son Güncelleme: 08.10.2026 11:08
Sözleşmesinin bitmesiyle birlikte Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi için başkan Dursun Özbek'in ardından menajer Elio Pino'dan da açıklama geldi.
Yaz transfer döneminde Galatasaray ile sözleşmesini uzatmayan ve takımdan ayrılan Mauro Icardi ile ilgili ortaya atılan iddiaların ardından menajeri Elio Pino devreye girdi.
Pino, Icardi için Galatasaray ile herhangi bir görüşme yapılmadığını belirtti.
Arjantin'den Gustavo Mendez'e konuşan Elio Pino, şöyle dedi:
"Kimse, Mauro'nun geri dönüşü için Galatasaray ile iletişime geçmedi, onlara yalvarmadı. Bu haber yalan. Gazetecilerin uydurduğu bir haber. Bu haberi çıkaranlar gazetecilerin yüz karasıdır. Mauro'nun Galatasaray'daki deneyimi harika bir maceraydı. Her güzel şey gibi bir başlangıcı ve sonu vardı. Kimse, Galatasaray ile görüşmedi. Galatasaray'dan da kimse beni aramadı."
NE OLMUŞTU?
El Neuve'nin öne sürdüğü haberde Mauro Icardi'nin Galatasaray'a dönmek istediği ve yeniden Süper Lig'de başarılı bir performans göstermeyi hedeflediği yazılmıştı.
DURSUN ÖZBEK NE DEMİŞTİ?
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de konuya ilişkin kendisine yöneltilen soruya "Kalması için bir teklif yaptım. Onun beklentisi çok daha yukarlardaydı. Sadece maddi açıdan değil. Icardi bir ikon, bir nesli Galatasaraylı yapmış biri. Zorluk alacağı maaştan ziyade, Osimhen gibi bir santrforumuz var, ikisi beraber olmuyor, hangisini kullanacaksın, yani asıl problem buradaydı. Oynama garantisi falan bunlar şeyler değildi. Kendisinden veda organizasyonu için cevap bekliyorum, gelirse bir veda planlıyoruz." cevabını vermişti.
GALATASARAY PERFORMANSI
Sarı-kırmızılı formayla 134 maçta boy gösteren Icardi, 77 gol - 25 asistlik bir performans sergiledi.
GALATASARAY KARİYERİ
Galatasaray'da 4 sezon geçiren 33 yaşındaki futbolcu, üst üste 4 Süper Lig şampiyonluğu kazandı.
Mauro Icardi, 4 Süper Lig şampiyonluğunun yanı sıra 1 Türkiye Kupası, 1 Türkiye Süper Kupası ve 1 Süper Lig Gol Krallığı sevinci yaşadı.