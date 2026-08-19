NTV

Galatasaray ile anılıyordu, 61 milyon euro'ya imzayı attı

19.08.2026 18:21

NTV - Haber Merkezi

Google'da NTV'yi tercih et

Transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan yıldız futbolcu, Suudi Arabistan'a gitti.

Galatasaray ile anılıyordu, 61 milyon euro'ya imzayı attı
Resmi Kurum

Yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, dünyada dikkat çeken bir hareketlilik var.

 

Aleksey Batrakov'u kadrosuna katmak üzere olan Galatasaray'ın gündemine Manchester City'de forma giyen Tijjani Reijnders gelmişti.

Galatasaray ile anılıyordu, 61 milyon euro'ya imzayı attı 1
Reuters

Sarı-kırmızılılar, orta saha oyuncusunun şartlarını sormuş ve bir süre Hollandalı isimle ilgilenmişti.

 

Galatasaray'ın transferinden vazgeçtiği yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu.

Galatasaray ile anılıyordu, 61 milyon euro'ya imzayı attı 2
Reuters

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Qadsiah, Tijjani Reijnders'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

 

Transfer için Manchester City'e 61 milyon euro bonservis bedeli ödendiği bildirildi.

Galatasaray ile anılıyordu, 61 milyon euro'ya imzayı attı 3
Reuters

28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon City formasıyla çıktığı 47 maçta 7 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram