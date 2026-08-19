Galatasaray ile anılıyordu, 61 milyon euro'ya imzayı attı
19.08.2026 18:21
Transfer döneminde Galatasaray ile adı anılan yıldız futbolcu, Suudi Arabistan'a gitti.
Yaz transfer dönemi tüm hızıyla devam ederken, dünyada dikkat çeken bir hareketlilik var.
Aleksey Batrakov'u kadrosuna katmak üzere olan Galatasaray'ın gündemine Manchester City'de forma giyen Tijjani Reijnders gelmişti.
Sarı-kırmızılılar, orta saha oyuncusunun şartlarını sormuş ve bir süre Hollandalı isimle ilgilenmişti.
Galatasaray'ın transferinden vazgeçtiği yıldız futbolcunun yeni adresi belli oldu.
Suudi Arabistan Ligi ekiplerinden Al-Qadsiah, Tijjani Reijnders'ı kadrosuna kattığını duyurdu.
Transfer için Manchester City'e 61 milyon euro bonservis bedeli ödendiği bildirildi.
28 yaşındaki futbolcu, geçen sezon City formasıyla çıktığı 47 maçta 7 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.