Galatasaray ile anılıyordu, Jhon Duran'ın paylaşımı merak uyandırdı
04.06.2026 12:15
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jhon Duran'ın adı son dönemde Galatasaray ile anılıyordu. Golcü oyuncunun paylaşımı dikkat çekti.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran ile yolar devre arasında ayrılmıştı.
GALATASARAY İLE ANILIYORDU
Rusya ekibi Zenit'e kiralanan ancak burada da disiplinsiz tavırlarıyla öne çıkan Kolombiyalı futbolcunın adı son dönemde Galatasaray ile anılıyordu.
Yağız Sabuncuoğlu, Duran'ın temsilcisinin transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldiğini ve genç futbolcunun Galatasaray'ın Mauro Icardi ile yaptığı sözleşme görüşmelerinin sonucunu beklediğini yazmıştı.
Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımını sosyal medyadan beğenen 22 yaşındaki futbolcu, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
"BİRÇOK KİŞİYİ RAHATSIZ EDECEK"
Duran, Instagram hikayesinden "Mutluluğun birçok kişiyi rahatsız edecek." ifadelerinin yer aldığı görseli paylaştı.
Golcü oyuncunun bu paylaşımı, sosyal medyadaki futbolseverler tarafından çokça konuşuldu.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maçta forma giyen Duran, 5 gol - 3 asistlik bir performans sergilemişti.