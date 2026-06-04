Galatasaray ile anılıyordu, Jhon Duran'ın paylaşımı merak uyandırdı

04.06.2026 12:15

NTV - Haber Merkezi

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Jhon Duran'ın adı son dönemde Galatasaray ile anılıyordu. Golcü oyuncunun paylaşımı dikkat çekti.

Galatasaray ile anılıyordu, Jhon Duran'ın paylaşımı merak uyandırdı
NTV

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun başında Al Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran ile yolar devre arasında ayrılmıştı.

GALATASARAY İLE ANILIYORDU 1
Anadolu Ajansı

GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Rusya ekibi Zenit'e kiralanan ancak burada da disiplinsiz tavırlarıyla öne çıkan Kolombiyalı futbolcunın adı son dönemde Galatasaray ile anılıyordu.

Galatasaray ile anılıyordu, Jhon Duran'ın paylaşımı merak uyandırdı 2
Anadolu Ajansı

Yağız Sabuncuoğlu, Duran'ın temsilcisinin transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul'a geldiğini ve genç futbolcunun Galatasaray'ın Mauro Icardi ile yaptığı sözleşme görüşmelerinin sonucunu beklediğini yazmıştı.

 

Galatasaray'ın şampiyonluk paylaşımını sosyal medyadan beğenen 22 yaşındaki futbolcu, yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

"BİRÇOK KİŞİYİ RAHATSIZ EDECEK" 3
Anadolu Ajansı

"BİRÇOK KİŞİYİ RAHATSIZ EDECEK"

Duran, Instagram hikayesinden "Mutluluğun birçok kişiyi rahatsız edecek." ifadelerinin yer aldığı görseli paylaştı.

 

Golcü oyuncunun bu paylaşımı, sosyal medyadaki futbolseverler tarafından çokça konuşuldu.

FENERBAHÇE PERFORMANSI 4
Anadolu Ajansı

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 21 resmi maçta forma giyen Duran, 5 gol - 3 asistlik bir performans sergilemişti.

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