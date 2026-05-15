Galatasaray ile anılıyordu, menajeri İstanbul'a geldi. Dünyaca ünlü yıldızın transferi 50 milyon euro'ya bitiyor
15.05.2026 16:08
Son Güncelleme: 15.05.2026 16:16
Şampiyon Galatasaray'da gözler transfere çevrilmişken, sarı-kırmızılılarla adı anılan yıldız isimle ilgili dikkat çeken bir haber geldi.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da tüm dikkatler transfere çevrildi.
Yeni sezonda da dünyaca ünlü yıldızları kadrosuna katması beklenen sarı-kırmızılıların gündemine Manchester City'den ayrılacak olan Bernardo Silva gelmişti.
BARCELONA ÇIKMAZA GİRDİ, GALATASARAY ÖNE ÇIKTI
İspanyol basınından El Periodico'nun haberine göre Portekizli futbolcu ile Barcelona arasındaki görüşmeler kesin olarak çıkmaza girdi.
Haberin devamında Barcelona seçeneğinin ihtimali fazlasıyla zayıflarken, Galatasaray'ın ciddi bir ekonomik güçle öne çıktığı ve görüşmelerin başladığı aktarıldı.
MENAJERİ İSTANBUL'DA
Bernardo Silva'nın menajeri Jorge Mendes'in Galatasaray ile sözleşme ayrıntılarını konuşmak için İstanbul'da olduğu ifade edildi.
SÖZLEŞME MADDELERİ
Sarı-kırmızılı kulübün Bernardo Silva'ya 3 yıllık kontrat için toplam 50 milyon euro'yu bulan bir paket teklif sunduğu kaydedildi. Bu bedelin içinde maaşın yıllık 10 milyon euro olacağı belirtilirken imza parası ve bonusların da dahil edileceği yazıldı.
Ayrıca İlkay Gündoğan'ın da dünyaca ünlü yıldızla görüşerek ikna için devrede olduğu belirtildi.
"GALATASARAY MAKASI ÇOK AÇTI"
Haberde İtalya'dan alınan bilgilere de yer verilirken, Galatasaray'ın transferi sonuçlandırmaya çok yakın olduğuna dikkat çekilirken, sözleşmede yer alan paranın Avrupa kulüplerinin rekabet etmesi için fazlasıyla yüksek olduğuna vurgu yapıldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Manchester City formasıyla 50 resmi maçta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, 3 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.