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Galatasaray istedi, teklif yetersiz bulundu. Göztepe'de karar verildi

15.07.2026 16:57

DHA

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Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın talip olduğu iddia edilen futbolcu için karar verildi.

Galatasaray istedi, teklif yetersiz bulundu. Göztepe'de karar verildi
DHA

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kasabasında sürdüren Göztepe hem sağ beki Arda Okan Kurtulan'ı hem de kalecisi Arda Özçimen'i kadroda tutma kararı aldı. 

GALATASARAY'IN TEKLİFİ YETERSİZ BULUNDU 1
DHA

GALATASARAY'IN TEKLİFİ YETERSİZ BULUNDU

Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen yaz dönemi başında başta Galatasaray'ın talip olduğu Arda Okan için gelen teklifleri yetersiz buldu.

SATIŞ PLANI RAFA KALKTI 2
DHA

SATIŞ PLANI RAFA KALKTI

Yönetim ayrıca yerli futbolcu transfer etmenin zor olduğu bu dönemde daha da değer kazanması adına Arda Okan'ı şimdilik satmayı rafa kaldırdı.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI 3
DHA

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

Geçen sezon Göztepe formasıyla 32 maça çıkan 23 yaşındaki futbolcu, 4 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.

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