Galatasaray istedi, teklif yetersiz bulundu. Göztepe'de karar verildi
15.07.2026 16:57
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'ın talip olduğu iddia edilen futbolcu için karar verildi.
DHA
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kasabasında sürdüren Göztepe hem sağ beki Arda Okan Kurtulan'ı hem de kalecisi Arda Özçimen'i kadroda tutma kararı aldı.
DHA
GALATASARAY'IN TEKLİFİ YETERSİZ BULUNDU
Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen yaz dönemi başında başta Galatasaray'ın talip olduğu Arda Okan için gelen teklifleri yetersiz buldu.
DHA
SATIŞ PLANI RAFA KALKTI
Yönetim ayrıca yerli futbolcu transfer etmenin zor olduğu bu dönemde daha da değer kazanması adına Arda Okan'ı şimdilik satmayı rafa kaldırdı.