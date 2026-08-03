Galatasaray istemişti, Acun Ilıcalı'nın Hull City'si alıyor
03.08.2026 10:47
Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan golcü oyuncu için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City devreye girdi.
Yaz transfer döneminde önemli bir hareketlilik yaşanırken, Galatasaray'ın sessizliği dikkat çekmişti.
Transferde şu ana kadar sadece Lesley Ugochukwu'yu kadrosuna katan sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi ile de yollar ayrılmıştı.
IVANOVIC GÜNDEMDEYDİ
Hücum hattına takviye düşünen Galatasaray'ın gündemine Benfica'da forma giyen santrfor Franjo Ivanovic gelmişti.
HULL CITY ALIYOR
O Jogo'nun haberine göre Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Franjo Ivanovic için harekete geçti.
Haberde Premier Lig ekibinin 25 milyon euro bonservis bedeliyle transferi bitirebileceği aktarıldı.
Oyuncunun; Como, Real Betis ve Galatasaray'ın ilgisine rağmen Hull City projesine sıcak baktığı ifade edildi.
PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Benfica formasıyla 42 maça çıkan 22 yaşındaki futbolcu, 8 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.