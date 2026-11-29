Galatasaray istemişti, Fenerbahçe de genç yıldız adayı için devreye girdi
29.11.2026 10:31
Süper Lig'de çıkış arayan Fenerbahçe, ara transfer dönemi için de çalışmalarına hız kazandırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2. kez kazanan ve Süper Lig'de de çıkış arayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.
Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle birlikte zirveye tırmanmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin gündemine gelen isim dikkat çekti.
Gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Fenerbahçe ve Napoli, Ngal'ayel Mukau ile ciddi şekilde ilgileniyor.
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunan orta saha oyuncusunun ocak ayında ayrılma ihtimalinin bulunduğu aktarıldı.
İki takımın da Mukau'nun durumunu yakından takip ettiği kaydedildi.
GALATASARAY'IN DA GÜNDEMİNDEYDİ
22 yaşındaki futbolcu daha önce yaz transfer döneminde Galatasaray'ın da radarına girmişti.
Sarı-kırmızılılar, Mario Lemina ile henüz yeni sözleşme imzalanmadan önce piyasa araştırması yapmış ancak Gabonlu futbolcunun kontratını uzatma kararı almıştı.
Demokratik Kongolu futbolcu bu sezon Lille formasıyla çıktığı 16 maçta bin 87 dakika süre aldı.
MUKAU'NUN KARİYERİ
Futbolculuk kariyerine Belçika'da başlayan Mukau, Mechelen altyapısının ardından 2018'de Zulte altyapısında görev aldı.
2019'da Mechelen'e geri dönen orta saha oyuncusu, 2023'te A Takım'a yükseldi ve 2024 yazında 5 milyon euro bedelle Lille'e imza attı.
Demokratik Kongo Milli Takımı'nın da formasını giyen Mukau, 22 maçta süre aldı.