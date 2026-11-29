UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 2. kez kazanan ve Süper Lig'de de çıkış arayan Fenerbahçe'de hareketli günler yaşanıyor.

Ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle birlikte zirveye tırmanmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin gündemine gelen isim dikkat çekti.

Gazeteci Rudy Galetti'nin haberine göre Fenerbahçe ve Napoli, Ngal'ayel Mukau ile ciddi şekilde ilgileniyor.