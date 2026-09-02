Galatasaray KAP'a bildirdi, yeni transfer İstanbul'a geldi

Havalimanında Galatasaray için konuşan 21 yaşındaki futbolcu, "Çok uzun ve engebeli bir yolculuktan geldik ama Allah'a şükürler olsun İstanbul'a vardık. Çok mutluyum şu anda burada, taraftarlarla buluşacağım, yeni ailemle buluşacağım. Onlarla tanışacağım için çok sabırsızlanıyorum. Buradaki ambiyansın Avrupa'daki en iyilerden bir tanesi olduğunu daha önceden de biliyordum." dedi.