Galatasaray KAP'a bildirdi, yeni transfer İstanbul'a geldi
02.09.2026 08:35
Transfer döneminin son gününe yaklaşılırken, Galatasaray'ın yaptığı bir takviye daha İstanbul'a geldi.
Yaz transfer döneminde vitesi son haftalarda yükselten Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılılar, Bundesliga eklibi Leipzig'de forma giyen El-Chadaille Bitshiabu'nun transferi için resmi görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
KAP BİLDİRİMİ
Kulübün açıklamasında şöyle denildi:
"Profesyonel Futbolcu El-Chadaille Bitshiabu'nun geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü RasenBallsport Leipzig GmbH ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
İSTANBUL'A GELDİ
Fransız futbolcu, sağlık kontrolleri ve resmi imza için bugün İstanbul'a geldi.
"ÖNCEDEN BİLİYORDUM"
Havalimanında Galatasaray için konuşan 21 yaşındaki futbolcu, "Çok uzun ve engebeli bir yolculuktan geldik ama Allah'a şükürler olsun İstanbul'a vardık. Çok mutluyum şu anda burada, taraftarlarla buluşacağım, yeni ailemle buluşacağım. Onlarla tanışacağım için çok sabırsızlanıyorum. Buradaki ambiyansın Avrupa'daki en iyilerden bir tanesi olduğunu daha önceden de biliyordum." dedi.
21 yaşındaki futbolcu, Leipzig kariyerinde 48 maçta forma giydi.