Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray taraftarı önünde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Mücadele öncesinde yıldız futbolcu Osimhen'in karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Osimhen oynayacak mı?