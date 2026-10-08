Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Osimhen oynayacak mı?
08.10.2026 12:57
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Galatasaray, ligde henüz mağlubiyeti bulunmayan Kasımpaşa karşısında 3 puan arayacak.
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray taraftarı önünde Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Mücadele öncesinde yıldız futbolcu Osimhen'in karşılaşmada forma giyip giyemeyeceği merak ediliyor. Peki, Galatasaray-Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Osimhen oynayacak mı?
GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
RAMS Park'taki mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
2 TAKIMIN PUAN DURUMU
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de çıktığı 6 maçta 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak 13 puanla ikinci sırada yer aldı. "Cimbom" bu müsabakalarda 13 kez ağları sarsarken, 10 golü kalesinde gördü.
Ligdeki ilk 6 maçında 2 galibiyet ve 4 beraberliği bulunan Kasımpaşa ise haftaya 10 puanla 8. sırada girdi.
OSİMHEN OYNAYACAK MI?
Sarı-kırmızılı ekipte Fransız oyuncu Lesley Ugochukwu, kırmızı kart cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında forma giyemeyecek.
Ligin 6. haftasındaki Trabzonspor maçında rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle direkt kırmızı kartla cezalandırılan ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından 2 maçtan men edilen Ugochukwu, yarınki karşılaşmada görev alamayacak.
Öte yandan bu haftaki idmanların bir kısmına katılan Victor Osimhen, Günay Güvenç, Roland Sallai ve Mario Lemina ile bireysel çalışmalara başlayan Wilfried Singo'nun durumu maç günü belli olacak.
OKAN BURUK CEZALI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, cezası nedeniyle Kasımpaşa karşısında kulübede olamayacak.
Son Trabzonspor karşılaşmasında "hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle PFDK tarafından 1 resmi maçtan men edilen Buruk, yarın takımının başında yer alamayacak.