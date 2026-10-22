Galatasaray kazandı, yıldız isme tavsiye verdi. "Maç öncesi papatya çayı içsin"

Levent Tüzemen/Sabah: "Okan hoca devre arası belli ki etkili bir konuşma yapmış. Çünkü oyuncular ikinci yarıda rakibe önde baskı yapan, daha çok topa hakim olan ve birlikte hareket eden bir görünüme büründüler ve art arda gollerle Lille'in direncini kırdılar. Eğer ikinci yarıda Osimhen son vuruşlarda dikkatli olsaydı fark daha çok büyürdü.

Barış ve Yunus çalışkanlıklarıyla ön plana çıkarken Batrakov bir meastro gibi orta alanda arkadaşlarını yönetti. Okan hocanın Sara'yı çıkartıp Lemina'yı oyuna alması, Sanchez ve Abdülkerim ikilisini rahatlattı. Buruk'un derbiyi düşünerek yorulan Barış ve Yunus'u çıkarıp Sane ve Eren'i alması doğruydu. Geçen sezon Okan hocanın denediği Jakobs-Eren ikilisini önlü arkalı oynatması, G.Saray'ın sol kanadına hem çabukluk getirdi hem de takımın savunma anlayışını güçlendirdi."