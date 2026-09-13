Galatasaray-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İki takımın muhtemel 11'leri
13.09.2026 12:54
Son Güncelleme: 13.09.2026 13:18
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında bu yılın formda ekiplerinden Kocaelispor ile kritik bir maça çıkacak. Kritik mücadele öncesinde maçın canlı yayın bilgileri belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında lider Galatasaray sahasında Kocaelispor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Sakatlıkları nedeniyle yıldız golcü Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve kaleci Günay Güvenç mücadelede forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY-KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Kocaelispor'u ağırlayacak.
RAMS Park'taki müsabaka saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Mücadele Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY 1, KOCAELİSPOR 3. SIRADA
Bu sezon Süper Lig'deki ilk 4 maçında 3 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 10 puanla geçen haftayı en üst sırada bitirdi.
Kocaelispor ise 9 puanla üçüncü sırada yer aldı.
GALATASARAY'DA 4 İSİM KRİTİK MAÇTA YOK
Galatasaray'da Kocaelispor maçı öncesi 4 eksik bulunuyor.
Sakatlıkları bulunan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, Gabonlu Mario Lemina, Fildişi Sahilli Wilfried Singo ve tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, bu akşamki karşılaşmada görev alamayacak.
37 MAÇTIR SAHASINDA KAYBETMİYOR
Galatasaray, ligdeki son 37 iç saha maçında yenilmedi.
Sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonraki lig mücadelelerinde 29 galibiyet elde etti. Galatasaray, bu süreçte 8 kez de berabere kaldı.
GEÇEN SEZON KOCAELİSPOR'U YENEMEDİ
Galatasaray'ın geçen sezon Süper Lig'de yenemediği iki takımdan biri teknik direktör Selçuk İnan'ın yönetimindeki Kocaelispor oldu.
Geçen sezonun 12. haftasında Kocaelispor'a deplasmanda 1-0 yenilen sarı-kırmızılılar, 29. haftada da sahasında yaptığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Galatasaray, böylece Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu Trabzonspor ve Kocaelispor'u mağlup edemeden bitirdi.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Batrakov, Barış, Yunus, Deniz.
Kocaelispor: Serhat, Dijksteel, Zoukrou, Maglica, Haidara, Show, Sissoho, Berkan, Sousa, Agyei, Aye.