Galatasaray-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İki takımın muhtemel 11'leri

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında lider Galatasaray sahasında Kocaelispor ile zorlu bir mücadeleye çıkacak. Sakatlıkları nedeniyle yıldız golcü Victor Osimhen, Mario Lemina, Wilfried Singo ve kaleci Günay Güvenç mücadelede forma giyemeyecek. Peki, Galatasaray-Kocaelispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?