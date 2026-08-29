Galatasaray maçı biter bitmez Göztepe'den olay paylaşım. "Her sene aynı komedi"
29.08.2026 23:56
Galatasaray deplasmanından mağlubiyetle dönen Göztepe'den maç sonu dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe, Galatasaray deplasmanına çıktı.
İzmir temsilcisi, RAMS Park'ta oynanan müsabakadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.
Büyük bir mücadeleye sahne olan ve hakem kararlarının konuşulduğu karşılaşma sonrası Göztepe'den dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Sarı-kırmızılılardan yapılan paylaşımda maçın hakemi Mehmet Türkmen'e tepki gösterildi.
"HER SENE AYNI KOMEDİ"
Paylaşılan görselde Mehmet Türkmen'in fotoğrafı yer alırken "HER SENE AYNI KOMEDİ! MEHMET TÜRKMEN ŞİRİN HAKEM!" sözleri kullanıldı.
Göztepe'nin paylaşımı, kısa süre içinde en çok konuşulanlar arasında yer aldı.