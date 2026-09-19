Galatasaray maçında Mohamed Salah fırtınası. Trabzonspor'u uçurdu
19.09.2026 22:00
Trabzonspor'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah, Galatasaray maçındaki performansıyla adından söz ettirdi.
Süper Lig'de haftanın kritik mücadelesinde Trabzonspor, lider Galatasaray'ı süper yıldızı Mohamed Salah'ın mükemmel performansı ile farklı yenip, milli araya mutlu girdi.
Karşılaşma boyunca 4, 44 ile 80. dakikalarda 3 gol atarak hat-trick'i tamamlayan ve Saviolo'ya bir de asist yapan Salah böylece Trabzonspor'daki gol sayısını 7'ye yükseltirken, asistleri ikiledi.
Bu da ilk 6 haftalar itibarıyla Salah'ın yaptığı en iyi sezon başlangıcı oldu.
Mısırlı futbolcu bundan önce Liverpool formasıyla 2021-22 sezonunda 5 gol ve 2 asistle ilk 6 haftada en iyi performansı sergilemişti.
GALATASARAY'A İLK GOLÜ DEĞİL
Salah, Galatasaray'a geçen sezon Liverpool formasıyla da gol atmıştı.
Geçen sezon Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool'un Anfield Road'da 4-0 kazandığı maçta Mısırlı ağları 1 kez havalandırırken, 1 de penaltı kaçırmıştı.
Salah'ın bu golü ayrıca Şampiyonlar Ligi kariyerindeki 50. golü olarak kayıtlara geçmişti.