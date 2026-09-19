Galatasaray maçında Mohamed Salah fırtınası. Trabzonspor'u uçurdu

Karşılaşma boyunca 4, 44 ile 80. dakikalarda 3 gol atarak hat-trick'i tamamlayan ve Saviolo'ya bir de asist yapan Salah böylece Trabzonspor'daki gol sayısını 7'ye yükseltirken, asistleri ikiledi.

Bu da ilk 6 haftalar itibarıyla Salah'ın yaptığı en iyi sezon başlangıcı oldu.