Karşılaşmanın 4. dakikasında rakibimizin kaydettiği gol öncesinde futbolcumuz Drapinski'nin dahil olduğu pozisyon ile golün devamındaki temasların ve kalecimizin görüş alanına ilişkin durumun hakem heyeti tarafından yapılan değerlendirmesinin yeniden incelenmesi gerektiğini ve golün 2 kere net şekilde ofsayt olduğunu düşünüyoruz.

14. dakikada Tanguy Coulibaly'nin kaydettiği golün ofsayt gerekçesiyle iptal edildiği pozisyonun da kullanılan VAR görüntüleri ve uygulanan ofsayt değerlendirmesi çerçevesinde kamuoyunda tartışmaya yer bırakmayacak şekilde değerlendirilmesinin Türk futboluna duyulan güven açısından önemli olduğuna inanıyoruz. Yarı otomatik ofsayt çizgisinin neden Galatasaray'ın attığı golde de çizilmediğini hala anlamış değiliz.

82. dakikada Mohamed Bayo'nun rakip ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun da aynı hassasiyetle incelenmesini maç esnasında bekledik ve maçtan sonrada MHK'nın bu konularda açıklamalarını bekledik ve hala da bekliyoruz.