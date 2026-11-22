Galatasaray maçının ardından başkan sabaha karşı paylaştı, ortalık karıştı. "Halen anlamış değiliz"
22.11.2026 09:45
Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanan Samsunspor maçının ardından kırmızı-beyazlıların başkanı Yüksel Yıldırım çarpıcı bir paylaşım yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray ile Samsunspor karşı karşıya geldi.
RAMS Park'taki bakım nedeniyle Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı-kırmızılıların 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri Lucas Torreira ve Yunus Akgün kaydetti. Samsunspor'un sayısı ise Bayo'dan geldi.
Karşılaşmadaki hakem kararlarına yönelik Samsunspor cephesi ciddi itirazlarda bulundu.
Kulüp başkanı Yüksel Yıldırım, gece yarısı yaptığı paylaşımda müsabaka içinde yaşanan pozisyonlarla ilgili TFF ve MHK'ye seslendi.
İşte Yıldırım'ın paylaşımında yer alan sözler:
"ŞİDDETLE KINIYORUZ"
"Ben Yüksel YILDIRIM, Samsunspor FK Başkanı olarak dünkü Galatasaray maçında duyduğumuz rahatsızlığı dile getirmek istiyorum.
Dün deplasmanda oynadığımız Galatasaray karşılaşmasında verilen bazı hakem kararlarının, müsabakanın sonucuna doğrudan etki eden nitelikte olduğu kanaatindeyiz.
Maç öncesi Galatasaray Başkan Yardımcısı Maruf Güneş Bey'in yapmış olduğu eleştirilerle VAR hakemini maç esnasında işlevsiz hale getirdiğini gözlemledik. Maçtan sonrada aynı şahıs yine aynı VAR hakeminin yapmış olduğu kararların ne kadar doğru karar olduğunu beyan edip VAR hakemine övgülerde bulunmuş olmasını gerçekten anlamakta zorluk çektik. Onlara verilen lehte kararları futbolda adalet diye anlatıyor olması Türk futbolunun kara bir günü olduğunu kabul edip isyanlar ediyoruz. Biz Galatasaray Kulübü lehine verilmiş yanlı kararların hepsini şiddetle kınıyoruz.
"HALEN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ"
Karşılaşmanın 4. dakikasında rakibimizin kaydettiği gol öncesinde futbolcumuz Drapinski'nin dahil olduğu pozisyon ile golün devamındaki temasların ve kalecimizin görüş alanına ilişkin durumun hakem heyeti tarafından yapılan değerlendirmesinin yeniden incelenmesi gerektiğini ve golün 2 kere net şekilde ofsayt olduğunu düşünüyoruz.
14. dakikada Tanguy Coulibaly'nin kaydettiği golün ofsayt gerekçesiyle iptal edildiği pozisyonun da kullanılan VAR görüntüleri ve uygulanan ofsayt değerlendirmesi çerçevesinde kamuoyunda tartışmaya yer bırakmayacak şekilde değerlendirilmesinin Türk futboluna duyulan güven açısından önemli olduğuna inanıyoruz. Yarı otomatik ofsayt çizgisinin neden Galatasaray'ın attığı golde de çizilmediğini hala anlamış değiliz.
82. dakikada Mohamed Bayo'nun rakip ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun da aynı hassasiyetle incelenmesini maç esnasında bekledik ve maçtan sonrada MHK'nın bu konularda açıklamalarını bekledik ve hala da bekliyoruz.
"TÜM TÜRK FUTBOL CAMİASI BİLSİN"
Samsunspor Futbol Kulübü olarak beklentimiz ayrıcalık değil, futbolun tüm paydaşları için aynı standartların tutarlı biçimde uygulanmasıdır. Bizim Galatasaray Kulübü ile bir problemimiz yok ama son 3 haftadır bize karşı yapılmakta olan yanlı hakem kararlarına ve verilen yanlış kararlar ile ilgili çok büyük problemlerimiz var. Birilerinin bizim şanlı armalı Kulübümüzün bilerek veya bilmemezlikten gelerek küme düşürülme çalışmalarına tüm camiamız ve taraftarımız ile birlik karşı olduğumuzu çok daha sert bir şekilde göreceklerdir. Biz buralara temiz geldik ve hep temiz kalacağımıza söz verdik. Bunu tüm Türk futbol camiası bilmelidir.
Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurulların dünkü Galatasaray maçındaki söz konusu pozisyonları mevcut görüntüler ve ilgili talimatlar çerçevesinde titizlikle değerlendireceğine inanıyoruz. En kısa zamanda açıklamalar yapmasını bekliyoruz.
Türk futbolunda adalet, şeffaflık ve eşitlik ilkelerinin güçlenmesi adına sürecin takipçisi olacağımızı tüm kamuoyuna buradan saygıyla duyuruyoruz."