Galatasaray, Mauro Icardi yerine Arda Turan'ın göz bebeğini getiriyor. 35 milyon euro
11.05.2026 13:23
Şampiyon Galatasaray'da Mauro Icardi ile vedaya hazırlanılırken, yerine düşünülen sürpriz isim ortaya çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında ağırladığı Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray'da transfer çalışmalarına başlandı.
Sarı-kırmızılılarda 4 sezondur takımda olan ve kaptanlık bandını da takan Mauro Icardi ile Kasımpaşa maçının ardından vedaya hazırlanılıyor.
Arjantinli golcüyle yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, Galatasaray Yönetimi'nin Icardi yerine düşündüğü isim ortaya çıktı.
TEK TALİBİ GALATASARAY DEĞİL
Ukrayna basınından sportarena'nın haberine göre Galatasaray, teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Shakhtar Donetsk'in santrforu Kaua Elias'ı transfer etmek istiyor.
Haberin devamında Galatasaray'ın Brezilyalı golcü için tek talip olmadığı belirtilirken Barcelona, Borussia Dortmund ve Flamengo'nun da oyuncuyla ilgilendiği yazıldı.
35 MİLYON EURO
Shakhtar Donetsk'in Flamengo'dan gelen 22 milyon euro'luk teklifi reddettiği ve bonservis beklentisinin 35 milyon euro olduğu aktarıldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Ukrayna ekibinde 35 resmi maçta forma giyen 20 yaşındaki futbolcu, 11 gol - 7 asistlik bir performans sergiledi.