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Galatasaray merakla bekliyordu, resmi açıklama çok yakın. Bruno Fernandes'te son durum

23.07.2026 20:01

NTV - Haber Merkezi

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Galatasaray'ın uzun süredir gündeminde olduğu iddia edilen Bruno Fernandes için sıcak bir gelişme yaşandı.

Galatasaray merakla bekliyordu, resmi açıklama çok yakın. Bruno Fernandes'te son durum
Reuters

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, uzun süredir transferde sessizliğini koruyor.

 

Yaz transfer döneminde yalnızca Lesley Ugochuwku'yu kadrosuna katan ve 10 numara takviyesi için listesinde önemli isimleri barındıran sarı-kırmızılılarda hareketli günler yaşanıyor.

MANU'DA KALMAYA YAKIN 1
Reuters

MANU'DA KALMAYA YAKIN

Manchester United'dan Bruno Fernandes için girişimlerde bulunduğu iddia edilen Portekizli yıldız için dikkat çeken bir haber gündeme geldi.

 

Express'te yer alan habere göre 31 yaşındaki futbolcu, Manchester United'da kalma fikrine yakın.

HAFTALIK KAZANCI DUDAK UÇUKLATACAK 2
Reuters

HAFTALIK KAZANCI DUDAK UÇUKLATACAK

Haberin devamında İngiliz deviyle Fernandes arasında yeni sözleşme görüşmelerinin devam ettiği ve yıldız ismin kariyerine Manchester United'da devam etmeyi planladığı ifade edildi.

 

Bruno Fernandes'in haftalık 400 bin sterlin kazanacağı ve kulübün en yüksek maaş alan ismi olmasının beklendiği vurgulandı.

GALATASARAY İDDİASI 3
Reuters

GALATASARAY İDDİASI

Öte yandan İngiliz basınında yer alan bir diğer haberde ise Bruno Fernandes'e Galatasaray'dan cazip maaşlı bir sözleşme teklifi yapıldığı aktarıldı.

 

Bruno Fernandes'in Manchester United'ın teklifini kabul etmemesi halinde kulübün ayrılığa engel olmayacağı belirtildi.

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