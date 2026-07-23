Galatasaray merakla bekliyordu, resmi açıklama çok yakın. Bruno Fernandes'te son durum

Öte yandan İngiliz basınında yer alan bir diğer haberde ise Bruno Fernandes'e Galatasaray'dan cazip maaşlı bir sözleşme teklifi yapıldığı aktarıldı.

Bruno Fernandes'in Manchester United'ın teklifini kabul etmemesi halinde kulübün ayrılığa engel olmayacağı belirtildi.