Galatasaray-Rennes hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni sezon öncesi ilk ciddi sınav

Galatasaray-Rennes maçı için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi başladı. Bu sezonda şampiyonluk ve Avrupa kupalarında başarı için ter dökecek olan Galatasaray, yeni sezona hızlı bir başlangıç yapmak ve hazırlık dönemini iyi geçirmek istiyor. Taraftarı önünde Rennes'i ağırlayacak olan Galatsaray, galibiyet için sahada olacak. Peki, Galatasaray-Rennes hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?