Galatasaray-Rennes hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Yeni sezon öncesi ilk ciddi sınav
02.08.2026 15:02
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonu öncesinde sahasında Fransa'nın zorlu ekiplerinden Rennes ile karşı karşıya gelecek. Sezon öncesi yaptığı hazırlık karşılaşmalarını kaybeden Galatasaray, Rennes karşısında kazanmak ve ilk zorlu sınavını başarıyla tamamlamak istiyor. Peki, Galatasaray-Rennes hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray-Rennes maçı için futbolseverlerin heyecanlı bekleyişi başladı. Bu sezonda şampiyonluk ve Avrupa kupalarında başarı için ter dökecek olan Galatasaray, yeni sezona hızlı bir başlangıç yapmak ve hazırlık dönemini iyi geçirmek istiyor. Taraftarı önünde Rennes'i ağırlayacak olan Galatsaray, galibiyet için sahada olacak. Peki, Galatasaray-Rennes hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GALATASARAY-RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Galatasaray, bu akşam saat 21.00'de RAMS Park'ta oynanacak hazırlık maçında Fransa temsilcisi Rennes ile karşılaşacak.
Mücadele TV100 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
8 AĞUSTOS'TA RAKİP VİLLARREAL
Galatasaray, Rennes maçının ardından sezon öncesi çalışmalarını sürdürecek. Süper Lig ve Avrupa kupalarına hazır girmek isteyen Galatasaray, 8 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta Villarreal ile karşılaşacak.