Galatasaray, rüya transferin peşinde. Dünya devleri arasından fırsat ihtimali
30.05.2026 17:12
Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü kez şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da gözler yaz transfer dönemine çevrildi.
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefleyen ve hem şampiyonluk hem de Avrupa'da en iyi dereceyi başarmak üzerine kadro planlamasını yapacak olan sarı-kırmızılılar, transferde büyük oynuyor.
Hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda harekete geçildi.
GALATASARAY'IN HEDEFİ RASHFORD
Fanatik'in haberine göre transfer piyasasındaki fırsatları değerlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, bonservisi Manchester United'da olan Marcus Rashford'u gündemine aldı.
Geride kalan sezonu Barcelona'da kiralık olarak geçiren İngiliz futbolcu için İspanyol ekibinin 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı ifade edilirken, Rashford'un Manchester United'a geri dönmesinin beklendiği kaydedildi.
TRANSFERDE ELİ GÜÇLÜ
Önceliğinin Barcelona'da kalmak olduğu iddia edilen Rasford'un Manchester United'dan ayrılmak istediği belirtilirken, Galatasaray'ın bu kararsızlık ortamından faydalanmak istediği yazıldı.
Şampiyonlar Ligi faktörü ve yıldızlarla kurulan yeni proje nedeniyle Galatasaray'ın elinin güçlü olduğu kaydedildi.
Galatasaray Yönetimi'nin önümüzdeki günlerde oyuncu tarafıyla masaya oturarak temasları sıklaştıracağı aktarıldı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Barcelona formasıyla 49 resmi maçta boy gösteren 28 yaşındaki futbolcu, 14 gol - 14 asistlik bir performans sergiledi.