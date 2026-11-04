Galatasaray, Şampiyonlar Ligi galibiyetleriyle kasasını da dolduruyor
04.11.2026 00:42
Şampiyonlar Ligi'ne ayakbastı parası olarak 18 milyon 620 bin Euro alan Galatasaray, Lille ve Stuttgart galibiyetleri ile de 4 milyon 200 bin Euro'yu da kasasına koydu.
HER 3 PUAN 2 MİLYON 100 BİN EURO
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında sahasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederek Avrupa'daki yolculuğunda önemli bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılılar, bu sonuçla birlikte Devler Ligi'nde bu sezon ikinci kez kazanırken UEFA'dan elde ettiği geliri de artırdı.
KATILMA PAYI 18 MİLYON 620 BİN EURO
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'i üst üste dördüncü kez şampiyon tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılma hakkı elde etmişti. Sarı-kırmızılı ekip, lig aşamasına katılım bedeli olarak UEFA'dan 18,62 milyon euro kazandı.
6 PUAN BERABERİNDE 4.2 MİLYON EURO DA GETİRDİ
Şampiyonlar Ligi'nde ikinci galibiyetini Stuttgart karşısında alan Galatasaray, UEFA'nın galibiyet primi kapsamında 2,1 milyon euro daha kazandı.
Daha önce elde ettiği galibiyetle birlikte sarı-kırmızılıların iki maçtan kazandığı toplam galibiyet primi 4,2 milyon euroya ulaştı.
İLK 8'E KALIRSA TAM 11 MİLYON EURO EK GELİR ELDE EDECEK
Galatasaray'ın lig aşamasındaki sıralaması da UEFA'dan elde edeceği geliri yükseltecek. Sarı-kırmızılılar, hedefledikleri gibi lig etabını ilk 24 içerisinde tamamlaması halinde 1 milyon euro daha kazanacak.
Ancak ilk 8 içerisinde yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselirse UEFA'dan 11 milyon euro ek gelir elde edecek Galatasaray. Bu da gelir olarak tavanı inanılmaz yükseltecek.