Galatasaray, Şampiyonlar Ligi galibiyetleriyle kasasını da dolduruyor

Galatasaray'ın lig aşamasındaki sıralaması da UEFA'dan elde edeceği geliri yükseltecek. Sarı-kırmızılılar, hedefledikleri gibi lig etabını ilk 24 içerisinde tamamlaması halinde 1 milyon euro daha kazanacak.

Ancak ilk 8 içerisinde yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselirse UEFA'dan 11 milyon euro ek gelir elde edecek Galatasaray. Bu da gelir olarak tavanı inanılmaz yükseltecek.