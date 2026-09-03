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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı. 5 isim listede yer almadı

03.09.2026 19:40

NTV - Haber Merkezi

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Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı. 5 isim listede yer almadı
IHA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin başlamasına kısa süre kala turnuvada yer alacak olan Galatasaray, UEFA'ya kadro bildirimini yaptı.

 

Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler UEFA'ya bildirilen listede yer aldı.

5 İSİM YAZILMADI 1
Resmi Kurum

5 İSİM YAZILMADI

Galatasaray'ın UEFA kadrosunda Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan, Eyüp Aydın ve Siraçhan Nas bulunmadı.

GALATASARAY'IN KADROSU 2
Anadolu Ajansı

GALATASARAY'IN KADROSU

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu:

 

Kaleci: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük

 

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Bitshiabu, Singo, Eren Elmalı, Jakobs, Sallai

 

Orta saha: Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Torreira, Nhaga, Ugochukwu, Yunus Akgün

 

Forvet: Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane, Deniz Gül