Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı. 5 isim listede yer almadı
03.09.2026 19:40
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Galatasaray, kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin başlamasına kısa süre kala turnuvada yer alacak olan Galatasaray, UEFA'ya kadro bildirimini yaptı.
Sarı-kırmızılıların yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler UEFA'ya bildirilen listede yer aldı.
5 İSİM YAZILMADI
Galatasaray'ın UEFA kadrosunda Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Kaan Ayhan, Eyüp Aydın ve Siraçhan Nas bulunmadı.
GALATASARAY'IN KADROSU
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu:
Kaleci: Uğurcan Çakır, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Enes Emre Büyük
Defans: Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Bitshiabu, Singo, Eren Elmalı, Jakobs, Sallai
Orta saha: Batrakov, Gabriel Sara, İlkay Gündoğan, Mario Lemina, Torreira, Nhaga, Ugochukwu, Yunus Akgün
Forvet: Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Rafael Leao, Leroy Sane, Deniz Gül